Què vol dir feminitzar la política? Cinc dirigents debaten sobre rols de poder a NacióDigital

En la setmana que conduirà a la vaga feminista del 8 de març,ha reunit cinc dirigents de diferents partits per aprofundir en el binomi política i feminisme, i debatre sobre els progressos en termes d'igualtat i els dèficits en qüestions de gènere que encara són palpables en els espais de poder, tant a les formacions polítiques com a les institucions.A petició del diari, han participat en la conversa Àngels Chacón, consellera d'Empresa i Coneixement (Junts per Catalunya); Marta Vilalta, secretària general adjunta i portaveu d'ERC; Janet Sanz, tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona per Barcelona en Comú; Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi de Llobregat pel PSC; i Mireia Vehí, diputada de la CUP al Congrés. El debat que van mantenir al saló de plens del districte de Gràcia es podrà llegir íntegrament aquest cap de setmana i també se'n podrà consultar un extracte en format de vídeo.Les cinc dirigents polítiques van reflexionar sobre conceptes com el de feminització de la política, van establir vincles entre feminisme i ecologisme -revolucions que posen al centre del debat la vida-, i van contrastar opinions sobre les situacions de masclisme a la política i la solitud de la dona en espais de responsabilitat. La conversa, que també va aturar-se en els referents femenins, serà un dels múltiples continguts queoferirà als seus lectors aquest cap de setmana, en el marc de la reivindicació del 8-M.

