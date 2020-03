El ple del Prat de Llobregat rebutja per unanimitat l'ampliació de la tercera pista de l'aeroport

L'Ajuntament del Prat de Llobregat ha anat un pas més enllà que el de Barcelona i ha aprovat una declaració institucional -amb el suport de tots els grups del ple- per rebutjar l'ampliació de l'aeroport.El consistori argumenta que l'ampliació de la tercera pista de l'aeroport del Prat perquè suposaria la destrucció "sense remei" del paratge de la Ricarda i posar en perill el Parc Agrari del Baix Llobregat.També s'oposen a un canvi de l'operativa de l'aeròdrom perquè incrementaria l'impacte acústic tant al Prat com als municipis de l'entorn. L'alcalde del Prat, Lluís Mijoler, ha deixat clar que el municipi "no pot cedir ni un pam més de terreny a l'aeroport" i ha urgit a dissenyar "un veritable sistema aeroportuari català" que passi per convertir Girona en la quarta pista de l’aeroport del Prat.El 28 de febrer el ple de l'Ajuntament de Barcelona també va aprovar una declaració sobre l'ampliació de l'aeroport, però en aquest cas per demanar a AENA que no la tirés endavant sense abans disposar d'un estudi que avalués les conseqüències ambientals que tindria.El debat sobre l'ampliació dels aeroports no és exclusiu de Catalunya. El 27 de febrer la Cort d'Apel·lacions del Regne Unit va prohibir l'ampliació de l'aeroport de Heathrow, argumentant que suposar la vulneració dels Acords de París contra el canvi climàtic.

