Quatre nous casos eleven a 28 els afectats per coronavirus a Catalunya

El Departament de Salut ha confirmat quatre nous casos de coronavirus a Catalunya. Així, el nombre de casos al país s'eleva a 28, segons ha informat aquest dimecres el departament de Salut. En tots els casos s'ha pogut trobar l'origen del contagi i tots estan en estat lleu.Entre els quatre casos nous hi ha un home de 30 anys de Barcelona que va estar amb persones que van viatjar a Itàlia. Els altres són persones que han estat en contacte amb un cas anteriorment confirmat. Es tracta d'una dona de 61 anys, un home de 51 anys i una dona de 86 anys, tots ells de Barcelona.A més d'aquests 28 casos d'infecció confirmada per Covid-19, a Catalunya hi ha 410 persones aïllades , per haver mantingut contacte amb algun dels infectats. Així ho ha confirmat aquest dimecres la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha explicat al Parlament que totes elles estan "identificades, aïllades i en seguiment". També ha remarcat que els positius confirmats tenen símptomes lleus de la malaltia o no en tenen cap.L'actualització arriba instants després que el País Basco confirmés la segona mort per coronavirus a l'Estat. Es tracta d'una home de 82 anys amb malalties cròniques i que tenia pneumònia.La primera mort per coronavirus a l'Estat : es va produir el passat 13 de febrer, tot i que les autoritats espanyoles no van confirmar-la fins aquest dimarts. Era un home de 69 anys que va morir a l'Hospital Arnau de Vilanova de València a causa d'una pneumònia greu d'origen desconegut. Les noves proves han detectat el Covid-19, que li hauria provocat la letal malaltia, en el seu organisme.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor