El coronavirus s'estén i registra el dia amb més casos a Catalunya

Deu casos d'infectats per coronavirus en menys de 24 hores. Es tanca així el dia amb més casos confirmats des que el virus va aterrar a Catalunya. En total hi ha 28 casos i en poden ser més segons la previsió de "degoteig" d'afectats que va fer el Govern el 26 de febrer. Aleshores el departament de Salut va preveure que hi hauria més infectats durant els pròxims 10 o 12 dies, per tant, és d'esperar que hi hagi nous casos fins a finals d'aquesta setmana o principis de la que ve.Salut també es va marcar com a prioritat que no hi hagués contagis autòctons, és a dir, que afectés persones en territori català sense tenir-ne detectat l'origen. Per ara, en tots els casos s'ha pogut trobar l'origen del contagi i tots estan en estat lleu.Dels deu nous casos, hi ha un home de 30 anys de Barcelona que va estar amb persones que van viatjar a Itàlia. També el d'una dona de 61 anys, un home de 51 anys i una dona de 86 anys, tots ells de Barcelona.Completen els deu casos anunciats avui una dona de 23 anys de Barcelona que va anar de vacances a Milà; un home de 47 de Manresa que es va infectar com a contacte d'un positiu de València; una dona de 53 i un home de 52, tots de Girona, que són contactes de casos confirmats prèviament; un home de 39 anys que viu a Barcelona i va estar a Bèrgam i Milà, i un home de 40, de Barcelona, i que va viatjar a Milà.A més dels 28 infectats de Covid-19, a Catalunya hi ha 410 persones aïllades , per haver mantingut contacte amb algun dels infectats. Així ho ha confirmat aquest dimecres la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha explicat al Parlament que totes elles estan "identificades, aïllades i en seguiment". També ha remarcat que els positius confirmats tenen símptomes lleus de la malaltia o no en tenen cap.Al conjunt de l'estat espanyol se n'han detectat més de 200 i aquest dimecres s'ha confirmat la segona mort a causa del virus. Es tracta d'una home de 82 anys amb malalties cròniques i que tenia pneumònia.La primera mort per coronavirus a l'Estat es va produir el passat 13 de febrer, tot i que les autoritats espanyoles no van confirmar-la fins aquest dimarts. Era un home de 69 anys que va morir a l'Hospital Arnau de Vilanova de València a causa d'una pneumònia greu d'origen desconegut. Les noves proves han detectat el Covid-19, que li hauria provocat la letal malaltia, en el seu organisme.El govern espanyol ha anunciat aquest dimecres la primera prohibició per prevenir el contagi de coronavirus i obligarà a disputar a porta tancada els partits de bàsquet o futbol de competició europea d'equips de l'estat espanyol contra clubs procedents de zones de risc, com el nord d'Itàlia.Els esdeveniments afectats són el València-Milà d'Eurolliga d'aquest dijous, el València-Atalanta de la Lliga de Campions del 10 de març, el Getafe-Inter de Milà d'Europa League del dia 19, i el Girona-Venezia de l'Eurocup femenina del mateix dia.Les administracions també han demanat precaució a les persones amb símptomes de refredat que no assisteixin a esdeveniments multitudinaris, com les manifestacions amb motiu de la vaga feminista convocada pel 8 de març.El govern espanyol, en canvi, ha defensat que no és necessari tancar escoles. L'afectació del coronavirus en infants és menor i l'executiu de Pedro Sánchez defensa que un escenari en què els nens es quedessin a casa, faria augmentar en risc de contagi en els adults que se'n fessin càrrec, per a qui les conseqüències serien pitjors. Itàlia, en canvi, sí que ha ordenat el tancament de col·legis i universitats.Pel que fa a les empreses, el ministeri de Treball donarà permís per tancar a aquelles en què el risc de contagi per coronavirus sigui "greu, imminent i inevitable".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor