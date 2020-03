Albert Pla: «Els meus concerts són per oblidar la merda de país on vivim»

Albert Pla en una fotografia promocional Foto: Arxiu professional

- En canvi a Natura sàvia, a TV3, l'havíem vist emocionar-se amb un ratpenat capaç de fer-se auto-fel·lacions...



- Estimo els animals sobretot si són vius. Vull deixar de menjar-los.



- Bé, però respecte a això, aconsegueix ser coherent? No me l'imagino anant als toros ni a missa, però sí menjant fuet...



- Jo no sóc coherent en res del que faig. Moltes vegades faig el contrari del que penso.

- Qui coneix el seu repertori, què s'hi trobarà de nou en el concert?



- No ho sé, farem el què podrem. En Diego [Cortés] i jo improvisem el repertori depenent de l'ambient.



- MataCerdos reforça l'estil de la seva trajectòria? L'extrema? El canvia?



- Matacerdos és una festorra. Per mi és una festorra celebrar que continuo pujant a l'escenari amb el Diego Cortés. Albert Pla Foto: Adrià Costa

- La línia continua essent, entre d'altres, molt anarquista, fotent canya als tòpics d'Espanya i d'una hipotètica Catalunya-Estat... és únicament irònic?



- Fotent canya a Espanya, jo? En els meus concerts? Mai. Sobre la hipotètica Catalunya tampoc en parlo als meus concerts. Els meus concerts són per oblidar la merda de país on vivim.

- No s'ofengui, eh!, però socialment, se'n pot treure alguna cosa practica del seu treball?



- No.



- O sigui, com hauríem de ser els “quotidians” perquè a vostè se li acabessin els temes per interpretar?



- Morts?



- Relacions de domini, violència masclista, consumisme, capitalisme, església (principalment catòlica), li queden tòtems per tombar en els futurs treballs?



- De veritat, jo quan faig una cançó no penso en res més que en desenvolupar la idea que he tingut. No busco temes concrets, faig el que puc. Albert Pla durant un concert. Foto: Arxiu professional

- Lluny dels escenaris i dels mitjans, com és l'Albert Pla un dia normal en que no tingui feina?



- Amb la desbrossadora.

- Pla és un dels artistes catalans que fa més temps que es mou pels escenaris. A què ho atribueix?



- A la meva bata i al meu sofà. M'ho agafo tot amb calma i el més còmode possible.



- Una cosa abans d'acabar, com és que Diego Cortés no actua en algun tema amb un nu integral, com sí que ho fa la Judit Farrés?



- ... Sempre m'ha semblat curiós que les persones tinguin el qualificatiu optatiu de dirigir-se a algú de tu o de vostè. En canvi els animals no el tenen. És una injustícia. Potser per això vaig triar aquest títol per al concert. Per evitar confusions de respecte dialèctiques.- Sí, i en aquest cas he de reconèixer que la paraula cerdo em serveix també com a metàfora no genèrica per a anomenar persones a qui odies profundament.