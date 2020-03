Itàlia fa oficial el tancament de totes les escoles i universitats pel coronavirus

El govern italià ha fet oficial el tancament de totes les escoles i universitats del país per evitar més contagis de coronavirus, segons informa l'agència de notícies estatal Ansa. La ministra d'Educació italiana, Lucia Azzolina, ha afirmat des del Palazzo Chigi que la decisió "no ha estat senzilla", però que s'ha pres després d'escoltar l'opinió del comitè científic i tècnic encarregat de la qüestió.Les escoles i les universitats italianes estaran tancades fins al pròxim 15 de març. Segons les xifres de l'executiu italià, actualment hi ha 2.706 persones infectades pel virus i 107 persones mortes. En paral·lel, 276 persones han superat la infecció, 116 més que ahir. L'augment, del 72,5%, el més gran registrat en els darrers dies, segons Ansa.

