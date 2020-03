Les empreses hauran de «paralitzar l'activitat» si hi ha risc de contagi del coronavirus

El coronavirus continuarà condicionant l'economia. El ministeri de Treball ha emès un document en què assenyala que les empreses que es trobin en les quals els seus treballadors es trobin en un risc "greu i immediat" de contagi del Covid-19 podran "prendre mesures organitzatives" per prevenir-lo. Entre aquestes mesures, el ministeri insta les companyies a permetre als treballadors "paralitzar l'activitat laboral" i, si cal, que aquests "abandonin el centre de treball".El document afegeix que els propis treballadors podran prendre aquesta decisió, a través dels seus òrgans de representació, i que no podran ser represaliats per aquesta decisió, excepte en casos de "mala fe". A la vegada, matisa que la qualificació del "risc greu i imminent" de contagi ha de fer-se amb un criteri "restrictiu".També es recorda que les empreses poden optar pel teletreball en aquesta situació, però es precisa que ha de ser una solució temporal, que no perjudiqui els drets dels treballadors, i que no els suposi un cost econòmic.

