L'Ajuntament de Barcelona reclama fer més breu el tall de Societat Civil a la Via Augusta

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha demanat al departament d'Interior de la Generalitat que forci una reducció de la durada del tall que Societat Civil vol fer a partir d'aquest divendres a l'entrada dels túnels de Vallvidrera, amb l'objectiu de bloquejar la Via Augusta.L'entitat va anunciar que vol repetir aquesta mobilització cada setmana, com a resposta a la protesta independentista que cada dia talla l'avinguda Meridiana, des que el Tribunal Suprem va fer pública la sentència contra els presos polítics.Ara, l'Ajuntament reclama que en comptes de durar dues hores, el tall de la Via Augusta duri només 30 minuts i que els organitzadors deixin lliure un carril per desviar-hi el trànsit.La Guàrdia Urbana va seguir el mateix procediment amb el tall de la Meridiana. Després de demanar una reducció de la seva durada i posteriorment un trasllat, finalment va demanar la seva prohibició després que Interior rebutgés les peticions de modificació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor