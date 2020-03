Moren tres catalans en un accident de muntanya a Geòrgia

Hem de lamentar la mort de dos companys #bomberscat en un greu accident de muntanya al Caucas (Giorgia). Els bombers estaven adscrits als parc de Sort i Pont de Suert (#RELleida). Volem mostrat el nostre sincer condol a les seves famílies, amistats i resta de companys i companyes — Bombers (@bomberscat) March 4, 2020

El nostre més sincer condol als companys de @bombers per aquesta trista pèrdua, així com a la seva entitat (@aepallars), família i amics.

Ens seguirem trobant a les muntanyes ❤️ https://t.co/qHQjVuG6Rq — FEEC (@FEEC_cat) March 4, 2020

Tres catalans han mort en un accident de muntanya a la serralada del Caucas a Geòrgia, mentre feien un viatge personal. Tots tres formaven part d'un grup de vuit persones del Pallars Sobirà que estaven de vacances a la zona. A més, altres dos membres del grup està ferit, tot i que de moment es desconeix el seu estat.Entre les víctimes mortals hi ha dos membres dels Bombers de la Generalitat. Un d'ells estava destinat al parc de Sort i l'altre al parc del Pont de Suert. L'alcalde de Sort, Raimon Monterde, ha explicat que les víctimes eren veïnes de la capital del Pallars Sobirà i de Soriguera, i ha avançat que convocarà un ple per decretar dies de dol oficial.Segons apunten les primeres informacions, el grup estava fent una travessa quan han tingut l'accident, que hauria estat provocat per una allau. Aquestes mateixes informacions apunten que els vuit expedicionaris estaven federats.En un missatge al compte de Twitter, els Bombers han mostrat el condol a les famílies, amics i companys dels morts en l'accident. El cos ha activat el servei d'assistència psicològica per als companys de les víctimes dels dos parcs.La Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya també ha expressat el seu condol a la xarxa: "Ens seguirem trobant a les muntanyes".

