La patronal crea la Foment Week per promocionar la imatge de l'empresari

La iniciativa vol deixar petjada i ser un espai de referència a Barcelona per "posar en contacte el món de l'empresa i la societat".

Foment del Treball ha presentat avui la que serà la primera Foment Week, una trobada d'empresaris i agents socials sota el lema "Més consciència social, més valor empresarial", que es farà del 9 al 13 de març i que comptarà amb l'assistència del president de la Generalitat, Quim Torra. La patronal vol que sigui un espai de debat i reflexió per posar en valor el paper de l'empresariat a la societat, i debatre els reptes del desenvolupament econòmic dins el marc europeu. Foment del Treball és l'impulsor d'aquest projecte que neix amb vocació de convertir-se en un esdeveniment anual de referència.El president dels empresaris, Josep Sánchez Llibre, ha presentat la setmana de Foment, acompanyat d'Alejandro Martínez, president de la consultora Grant Thornton a Espanya, que serà coorganitzador. La Foment Week vol aplegar dos grans àrees temàtiques. Una de social, amb diverses d'activitats i tallers, amb presència de persones del món de l'escola, la universitat o el tercer sector; i una altra d'empresarial, que es vehicularà a través d'un Fòrum Empresarial que clausurarà la setmana. Sánchez Llibre ha assenyalat que la iniciativa vol deixar petjada i ser un espai de referència a Barcelona per "posar en contacte el món de l'empresa i la societat".Divendres 13 de març es farà l'acte central, un fòrum empresarial sota el títol "Mirant a Europa". Un dels plats forts serà la presència del vicepresident del Banc Central Europeu, Luis de Guindos, el director general de Medi Ambient de la Comissió Europea, Daniel Calleja, i el president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. S'hi tractaran temes com la nova estratègia europea de creixement, el Pacte Verd Europeu, el paper de la UE en el nou mapa geopolític mundial, la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina, i les perspectives del marc d'associació entre la UE i el Regne Unit després del Brexit, entre d'altres.A aquest espai de debat obert assistiran 200 representants de l’àmbit sociopolític i econòmic de companyies i institucions com CriteriaCaixa, Frit Ravich, Agbar, Endesa, Seat, Cellnex, Damm, Asepeyo, Grupo Hotusa o Mecalux.La nova cúpula de Foment ha centrat la seva tasca en assolir més penetració social de l'empresariat en la societat catalana, i alhora a elaborar un discurs nou sobre el fet empresarial que sigui assumit més enllà de la patronal i que és exigent també pel que fa a la responsabilitat social dels empresaris. En el transcurs de la Foment Week, es constituirà el nou Comitè d'Ètica Empresarial, presidit per Cinta Pascual, vicepresidenta de la patronal.A més de comptar amb Grant Thornton com a coorganitzador i patrocinador, Foment compta també amb el suport de Bankia, la Caixa i Naturgy com a partners estratègics. L'Ajuntament de Barcelona, el departament d'Ensenyament de la Generalitat i la Fundació Exit també són presents en la primera edició de la setmana dels empresaris.

