Bloomberg es retira de la carrera presidencial i dona suport a Biden

L'exalcalde de Nova York Michael Bloomberg ha anunciat aquest dimecres la seva retirada de les primàries de el Partit Demòcrata per a les presidencials de novembre i ha anunciat el seu suport a l'exvicepresident Joe Biden, un dia després de fracassar en la prova de foc el Superdimarts."Després dels resultats d'ahir, la matemàtica dels delegats ja no és possible i no hi ha una senda viable a la nominació", ha reconegut Bloomberg, que va renunciar a les primeres cites de primàries per apostar-ho tot al Superdimarts. Després d'invertir 500 milions de dòlars, només va obtenir la victòria a Samoa Americana.El magnat ha assumit que seguir en la lluita faria "més difícil" trobar un candidat viable per evitar la reelecció de l'actual president, Donald Trump. En la seva opinió, després de les últimes votacions ara ja està "clar" que el millor posicionat és Biden, a què ha donat suport públicament confiat que serà "el pròxim president dels Estats Units".Biden, que va sortir com a principal triomfador de la cascada de votacions de dimarts, es reafirma així com el candidat preferit per l'ala moderada i l'establishment del Partit Demòcrata, davant d'un Bernie Sanders que segueix sense donar res per perdut en aquesta cursa.Bloomberg ha destacat que coneix a Biden "des de fa molt de temps" i pot donar testimoni de la seva "decència" i "honestedat", així com del seu compromís amb qüestions essencials per al desenvolupament dels Estats Units. El magnat ha cridat els seus seguidors a "seguir actius".Entre les primeres reaccions a la sortida de Bloomberg hi ha la de Trump, qui s'ha burlat a Twitter de l'exalcalde per intentar "salvar la cara" donant suport a Biden. El president ha apuntat que "mini Mike" hauria d'haver assumit fa temps que "no té el que cal tenir" i "s'hauria estalviat 500 milions de dòlars".La sortida de Bloomberg deixa només quatre precandidats en competició, encara que la carrera sembla ser ja cosa de dos. La senadora Elizabeth Warren i la congressista Tulsi Gabbard es mantenen en la terna, malgrat les seves nul·les opcions d'obtenir la candidatura de el Partit Demòcrata.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor