ERC titlla d'«irresponsable» que Torra culpi Torrent de la inhabilitació com a diputat

"La JEC i el Suprem són qui ha usurpat l'acta de diputat a Quim Torra i qui en segresta el vot"

ERC considera "irresponsable" que el president de la Generalitat, Quim Torra, carregui sobre el president del Parlament, Roger Torrent, la seva inhabilitació com a diputat. Després del xoc que s'ha produït a la cambra aquest dimecres al matí , fonts dels republicans asseguren que "no es pot exculpar" la Junta Electoral Central i el Tribunal Suprem per "intentar desgastar políticament" Torrent.Després de la discrepància pública entre ERC i Torra sobre la taula de negociació entre governs durant la sessió de control, el president de la Generalitat ha emplaçat Torrent a reconsiderar la seva inhabilitació com a diputat , condició que li va ser retirada per la JEC i, posteriorment, pel Suprem. A més, Torra ha recriminat a Torrent que hagi permès els "insults" de la bancada de Ciutadans, que l'han acusat de ser un "ocupa" perquè consideren que ni és diputat ni és president.Segons els republicans, "és profundament irresponsable" que s'acusi Torrent de ser el responsable de la retirada de l'escó. "La JEC i el Suprem són qui ha usurpat l'acta de diputat a Quim Torra i qui en segresta el vot", insisteixen fonts d'ERC, que afegeixen que es tracta d'una decisió "injusta i impròpia" d'un Estat democràtic.Tot i això, des de Junts per Catalunya van acusar ERC de "deslleial" quan la mesa del Parlament va assumir la retirada de l'acta ordenada judicialment, motiu pel qual el president Torra va donar per "esgotada" la legislatura i va anunciar la convocatòria d'eleccions després de l'aprovació dels pressupostos. Els republicans han sortit en defensa de la figura de Torrent, de qui asseguren que "planten cara a la repressió" al mateix temps que treballa per "protegir" les institucions catalanes.La cambra va recórrer la decisió del Suprem per revertir la retirada de l'escó de Torra, però Torrent i ERC també defensen que calia garantir "l'aplicabilitat de les lleis que són necessàries per millorar les condicions de vida" dels ciutadans, fet que creuen que s'hagués posat en risc si s'hagués fet cas omís de la decisió judicial de retirar a Torra la condició de diputat i hagués seguit votant.

