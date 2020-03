Les entitats contra les incineradores convoquen una concentració davant el Parlament

Parlament de Catalunya. Foto: Josep M. Montaner

El Parlament debatrà aquest dijous 5 de març la demanda de la moratòria a incineradores i nous abocadors. Per això, les 40 entitats existents al territori contra la crema de residus, agrupades a la Plataforma Ciutadana Residu Zero, i entre les quals hi ha la Plataforma Anti Incineradora de Cercs (PAIC), han fet una crida a concentrar-se a les 4 de la tarda davant de l'edifici del Parlament per fer sentir alt i clar la seva veu. El grup parlamentari la CUP va fer fa dues setmanes una interpel·lació al conseller de Territori, Damià Calvet, per demanar la moratòria i va registrar una moció que es debatrà aquest dijous. Està previst que la diputada Natàlia Sànchez defensi la moció davant del ple.Des de la CUP consideren "de caràcter urgent" la moratòria per aturar els nous projectes d’incineració de residus. La moció reclama la moratòria a l'autorització d'ampliacions a la crema de residus en qualsevol destinació industrial i un pla de tancament i desmantellament de les existents.En el context de "greu emergència climàtica", la CUP reivindica que la incineració de residus no pot formar part de la solució. La formació considera que cal fer un "viratge clar cap a un canvi de model de producció, distribució i consum". La formació anticapitalista exigeix que se suspengui qualsevol tramitació en curs fins que "no s’aprovi la nova llei de prevenció de residus" i "que aquesta incorpori un pla de tancament i desmantellament de les incineradores existents".Una nombrosa representació d'entitats socials i ecologistes van reunir-se amb els grups parlamentaris la setmana passada per conèixer l'estat de la tramitació. Aquest dijous, finalment, es portarà el debat de la moratòria al parlament que permetrà conèixer quin és el posicionament dels diferents grups.

