El Parlament constitueix la comissió d'estudi de la seguretat de la petroquímica de Tarragona

El Parlament de Catalunya ha constituït aquest dimecres la Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica. L'òrgan investigarà l'explosió del 14 de gener a l'empresa Iqoxe , a la Canonja, i podria celebrar algunes sessions al Camp de Tarragona per facilitar les compareixences d'experts o testimonis del territori.La comissió, que inclou un diputat per cada grup -inclòs el Grup Mixt-, estarà presidida per Assumpta Escarp (PSC-Units). Ferran Civit (ERC) n'ostentarà la vicepresidència, i Eusebi Campdepadrós (JxCat) la secretaria.La propera sessió serà dimarts que ve a les tres de la tarda. El ple va aprovar per unanimitat el 13 de febrer crear la comissió, en avalar la proposta de resolució conjunta de tots els grups parlamentaris

