El coronavirus ja afecta les exportacions de carn de porc a la Xina

Les repercussions pel coronavirus (Covid-19) a la Xina està afectant les exportacions porcines al país asiàtic, segons l'associació estatal de productors de bestiar porcí, Anprogapor. L'embús en l'entrada de contenidors als ports xinesos i les limitacions del trànsit en algunes zones està incrementant el temps d'arribada del producte al destí final i també el cost del transport degut a la manca de contenidors. Les navilieres estan cobrant als exportadors de porcí més del doble que fa uns mesos pel lloguer de contenidors per exportar al país asiàtic.Les exportacions espanyoles de porcí a la Xina es van doblar el 2019 respecte a l'any anterior, mentre el preu es va quadruplicar, per l'afectació de la pesta porcina africana (PPA) al país.Les afectacions per la presència del Covid-19 a la Xina ha comportat limitacions en el trànsit de mercaderies cap al país asiàtic. El president d'Anprogapor, Miguel Ángel Higuera, ha explicat que l'embús de contenidors en els ports de la Xina està comportant dificultats a les empreses exportadores de porcí a l'hora de trobar contenidors per carregar els seus productes i poder-los exportar al país asiàtic, ja que amb l'acumulació als ports xinesos triguen més a tornar.En aquest sentit, el temps de transport s'ha incrementat un 30%. Si abans de la crisi del coronavirus es trigava des de la sortida del port uns 30 dies, i uns altres 12 per arribar a destí, ara es necessiten en total més de dos mesos, segons Higuera. A la vegada, les empreses exportadores han vist augmentats els costos, ja que aquesta situació ha portat les navilieres a doblar el preu del lloguer d'un contenidor, que arriba a 5.000 euros en algun cas, respecte als 2.000 euros que costava abans, segons ha explicat el responsable d'Anprogapor en el marc del congrés Porciforum 2020.Tot i la reducció del marge de benefici, les empreses espanyoles mantenen la seva aposta per continuar exportant a la Xina, ja que aquest marge "segueix sent interessant", segons Higuera. A més, destaca que, malgrat les restriccions derivades del coronavirus, la voluntat del govern xinès d'afavorir el proveïment d'aliments a la població i, en aquest sentit, les importacions d'un dels productes més consumits al país com és la carn de porc.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor