Reunió PDECat-Crida a Lledoners després que la trobada amb Puigdemont acabés sense acord

No s'espera que la reunió d'avui a Lledoners serveixi per desencallar la situació. Les fonts consultades -tant del PDECat com de la Crida- constaten les "enormes diferències" de les dues parts, així com la "complexitat" de les negociacions. De fet, els entorns de Bonvehí i Sànchez no descarten la possibilitat d'un trencament. Tot i això, el PDeCAT té el mandat de les bases per "transitar" cap a un partit únic sota la marca de JxCat i el lideratge de Puigdemont.Sigui com sigui, la reunió d'ahir entre l'expresident del Govern i Bonvehí a Brussel·les no va servir per llimar les diferències. Puigdemont aposta per crear un partit nou -on el seu cercle proper en sigui el nucli, sense dependre del PDECat-, i es nega a cedir quotes de poder al partit de Bonvehí. Per la seva banda, el president del Partit Demòcrata vol limitar l'endreça a una coalició electoral.La negociació entre PDECat i la Crida per endreçar l'espai continua "encallada" per la fórmula electoral. El retard d'un acord pot provocar que el president de la Generalitat, Quim Torra, es decanti perquè les eleccions se celebrin després de l'estiu. Puigdemont des de l'"exili" i el parer dels "presos polítics" serà clau per resoldre la situació. Tant per trobar la fórmula d'encaix de l'espai postconvergent, com per organitzar l'estructura de l'espai polític, però també per a escollir el candidat o candidata a les properes eleccions.Puigdemont serà el cap de llista de JxCat si així ho vol ell, i el seguiria un candidat "efectiu", com a número dos. Una altra opció és que aquest candidat -encara per decidir- ocupi el primer lloc, amb Puigdemont de número dos. Sobre la taula han agafat força els noms dels consellers Jordi Puigneró -sobretot- i Damià Calvet -ell mateix es va proposar fa setmanes-, que de moment tenen més opcions que la portaveu de JxCat a Madrid, Laura Borràs; o l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.L'exconsellera i líder de JxCat a Barcelona, Elsa Artadi, s'ha autodescartat. També ha perdut notorietat l'aposta per l'expresident Artur Mas -que no s'ha descartat del tot, a l'espera que conclogui l'endreça de l'espai. Per la seva banda, Bonvehí voldria que l'escollida fos la consellera Àngels Chacón.A banda del cap de llista JxCat també haurà d'ordenar l'organització, en cas que es creï una estructura nova. El conseller d'Interior, Miquel Buch, és ben vist per alguns sectors per formar-ne part -Rull i Turull l'avalen. L'entorn més proper a Puigdemont s'oposarà que noms que "encara representin l'antiga Convergència" tinguin cap paper rellevant en la nova estructura.Si el PDECat concorre a les eleccions sota la marca de JxCat, l'entorn de l'excoordinadora del partit Marta Pascal podria fer un pas endavant de la mà de l'anomenat 'grup de Poblet', el col·lectiu que va crear la plataforma El País de Demà. L'associació convocarà els seus membres el 7 de març per valorar si es dona suport a una nova organització política a les properes eleccions.Aquest partit nou podria aglutinar tant figures com la pròpia Pascal -exsenadora de JxCat-, l'exconseller Lluís Recoder, l'impulsor d'El País de Demà Antoni Garrell -proper a Mas-, l'exlletrat major del Parlament Antoni Bayona, o els exdiputats Carles Campuzano i Jordi Xuclà.