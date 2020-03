Registren la casa d'Iker Casillas a Portugal en una operació contra el frau fiscal

L'exporter del Reial Madrid, Iker Casillas, implicat en una operació contra el frau fiscal. Aquest dimecres, la policia portuguesa ha registrat la casa que el també exporter de la selecció espanyola té a Porto (Portugal) per ordre de la fiscalia i l'agència tributària del país.Segons informa la revista Sabado , es tracta d'una batuda contra el frau fiscal on hi ha implicats diferents presidents dels principals clubs de futbol de Portugal i alguns dels seus jugadors. Entre els equips implicats hi ha l'Oporto (l'últim equip on va jugar Casillas), el Benfica, l'Sporting de Portugal i l'Sporting de Braga.El mitjà portuguès explica que l'operació neix d'una informació revelada per Football Leaks, que menciona un cas de blanqueig de diners i irregularitats en els drets d'imatge i el pagament de comissions a tercers en alguns fitxatges.La notícia arriba dues setmanes després que Iker Casilles presentés la seva candidatura per optar a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol, encapçalada actualment per Luis Rubiales.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor