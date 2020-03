Suïssa investiga una fortuna de Joan Carles I amagada al país

Joan Carles I hauria amagat a Suïssa una fortuna milionària. Segons ha publicat aquest dimecres Tribune de Genève , la fiscalia del país helvètic investiga si el rei emèrit espanyol va dipositar 100 milions d'euros al banc Mirabaud l'any 2008 i quin és el seu origen. El ministeri fiscal sospita que aquests diners són un regal del rei Abdul·lah de l'Aràbia Saudita pel projecte de l'AVE a la Meca.El compte corrent vinculat on s'hi guardava la fortuna anava a nom de Lucum, una fundació de Panamà de la qual el pare de Felip VI n'era l'únic beneficiari. Tal com detalla el mateix diari, el 2012 Joan Carles I hauria transferit els diners que quedaven, uns 65 milions d'euros, a la seva examiga Corinna zu Sayn-Wittgenstein. L'advocat de l'aristòcrata ha confirmat que va rebre una donació del monarca com a "regal" però l'ha desvinculat del contracte ferroviari.Les autoritats suïsses consideren que aquestes transaccions, les quals ja fa temps que estan sota l'ombra de sospita, podrien emmarcar-se en una operació de blanqueig de capitals.A part d'aquesta investigació al país centre-europeu, a l'Estat hi ha obertes diligències fiscals secretes sobre les presumptes comissions per l'adjudicació de l'obra de l'AVE. Fonts d'Anticorrupció citades per Europa Press es limiten a assenyalar que Suïssa ha informat el cas sense facilitar més detalls.

