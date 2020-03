Investigades 49 persones per la presumpta desviació de fons de la Diputació de Barcelona a entitats afins a CDC

El jutge d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, citarà a declarar com a investigats a 49 persones en relació a la presumpta desviació de fons de la Diputació de Barcelona a diverses entitats, entre les quals n'hi ha de pròximes a l'antiga CDC, com CATMón i Igman.Entre els investigats hi ha el diputat de JxCat Francesc de Dalmases i el jutge ja avança que haurà d'elevar el seu cas al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per la seva condició d'aforat. També s'investiga el president de la Fundació CATMón, Víctor Terradellas, entitat afí a CDC, i l'expresident de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve. La causa investiga possibles delictes de malversació de fons públics, prevaricació i tràfic d'influències.La interlocutòria dictada pel jutge arriba després d'un informe de la Guàrdia Civil de principis de febrer que demanava la imputació de 48 persones i que apuntava que part dels diners de la Diputació de Barcelona destinats a entitats van servir per pagar factures del procés.El jutge estableix 8 peces separades dividides per les subvencions destinades per la Diputació de Barcelona a diverses entitats. Així, per exemple, estableix peces a les subvencions a CATMón i Igman; Voltia Solutions, Pimec, Setrategic i Konsector, i Utopia; Fundació Privada Empresa i Clima; Plataforma Educativa i Utopia; Funiber; Grupo IGFA i M. Costa Rica, i Ecosde.El jutge detalla les persones que considera que van participar en la tramitació de cada subvenció, tant per part de la Diputació com de cada entitat.Aguirre ha decidit dividir la causa en diverses peces per agilitzar la investigació, "de manera que la lentitud d'algunes d'elles no afectin el conjunt d'investigats". De moment, el jutge encara no ha decidit quin dia cita cadascun dels investigats per declarar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor