El festivals catalans sumen més de 2 milions d'assistents el 2019

El departament de Cultura ha ofert dades dels 250 festivals que ajuda a finançar o hi dona suport amb infraestructures o altres facilitats, però no representen la globalitat del sistema de festivals musicals catalans, que conformen més de 400 esdeveniments.Dins de l'estudi dels certàmens amb suport de l'administració catalana, s'ha realitzat una mostra específica de 123 cites, 99 de la ma de l'ICEC i 24 de la direcció general de Cultura Popular. Aquest apunta alguns reptes pendents d'aquests certàmens, segons ha convingut la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, com la major presència de dones als cartells i també de la llengua catalana.En aquest sentit, dels 2.837 concerts en festivals que reben finançament o crèdit de l'ICEC, tan sols un 35% han estat protagonitzats per dones. Si el que s'analitza són els certàmens sota el paraigua de la direcció general de Cultura Popular, el percentatge baixa fins al 15% i destaca sobre la resta la Fira Mediterrània, que l'any passat va programar més del 50% dels grups formats per dones, ja fossin protagonistes o directores de producció.I pel que fa a la presència del català als 123 festivals analitzats, en 99 (ICEC) aquest idioma ha estat present en un 30% dels concerts. Si el que es mira és l'origen dels artistes, el 58% són catalans. Els 24 restants (Cultura Popular), el català s'ha emprat en el 54% de les actuacions, que s'apropa més al 57% d'artistes participants que són catalans.L'any 2019, el departament de Cultura va aportar 5 milions i va cedir 26 espais patrimonials a 250 festivals de música de Catalunya. Certàmens que se celebren arreu del territori i que arriben fins a 200 municipis, amb una important concentració a les demarcacions de Girona i Barcelona.En conjunt van rebre 2,1 milions d'espectadors, que representa un creixement de 4 punts respecte l'any 2018. La concentració de públic és notòria en 10 cites musicals que apleguen el 46% de tots els assistents a festivals al llarg de l'any. Primavera Sound (220.000), Festival Internacional de Jazz de Barcelona (144.000), l'Acústica (120.000), el Mercat de Música Viva de Vic (115.000) o el Sónar (105.000), en són els abanderats.Però exceptuant l'Acústica, que sí que va augmentar un 11% el seu públic, les cites que han engreixat el total d'espectadors del 2019 són de categoria mitjana, especialment el festival Cruïlla (que sumant les seves diverses convocatòries durant l'any va més que doblar els assistents del 2018), l'Ítaca (amb un 40% més d'assistents), el Festivalot de Girona (33% més) i l'Anòlia, amb un creixement del 70%.Ara bé, l'estudi del departament de Cultura constata que el 76% dels 250 festivals, és a dir, 190 certàmens d'arreu del país, són cites que no convoquen més de 5.000 espectadors. Això també dona la mesura del volum i la diferent tipologia de cites musicals que acull el país.En aquest sentit, els pressupostos dels festivals musicals també són una amalgama molt variada, i que s'ha analitzat a partir de l'estudi detallat de 123 cites. Segons aquesta anàlisi, un 79% dels festivals catalans (amb suport de la Generalitat) disposen d'un pressupost inferior a 80.000 euros. Un 13%, oscil·len entre aquesta xifra i els 200.000 euros; un 4% de 200.000 a 400.000 euros; i el 4% restant, corresponent als grans festivals, se situen en la forquilla entre els 400.000 euros i el milió d'euros.