Calvet es compromet a «corregir» el decret d'habitatge per garantir que els jutges aturin desnonaments

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, s'ha compromès aquest dimecres al Parlament a "corregir" el decret d'habitatge del Govern per garantir que els jutges aturin els desnonaments de famílies vulnerables a qui els grans propietaris no hagin ofert un lloguer social.Calvet ho ha dit després que la cambra hagi aprovat una modificació del decret referent a les ocupacions . També, després que ahir el desnonament del Bloc Llavors, al Poble Sec de Barcelona, convertís en paper mullat la nova legislació Vauras Investment, propietari de l'edifici, no va oferir lloguer social a cap de les sis famílies que l'ocupaven des de fa dos anys però tot i així el jutjat de primera instància 48 de Barcelona va autoritzar el desallotjament.L'Audiència Provincial de Barcelona -i també la de Girona- ha establert un criteri pel qual els jutjats no poden aturar desnonaments perquè el decret no impedeix als propietaris presentar demandes de desallotjament encara que no hagin ofert lloguers socials. Per tant, consideren que la llei no té efectes processals.Ara, Calvet ha assegurat que el Govern treballarà, precisament, per "modificar" la norma processal. Entre les opcions, hi ha que la Generalitat introdueixi a la llei la prohibició de presentar demandes de desnonament -per part de grans propietaris- fins que no hagin ofert lloguers socials a famílies vulnerables. A banda de tornar a portar un decret al Parlament, Calvet també ha obert la porta a debatre una nova legislació al Congrés dels Diputats.A banda de Calvet, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, també es va comprometre a "corregir" la norma per evitar que els jutges l'apliquin amb caràcter "restrictiu". "Els jutges han perdut l'oportunitat "d'estar més al costat de la gent", ha dit avui el conseller de Territori.Qui també ha sortit al pas dels dubtes sobre l'aplicació del nou decret és el grup promotor de la llei 24/2015, liderat per la PAH. La portaveu de la plataforma Lucía Delgado, ha reclamat als jutges que apliquin la llei de manera "garantista" i ha demanat a les administracions que "reaccionin" i imposin sancions als grans propietaris que incompleixin la llei.Delgado ha demanat una reunió d'urgència amb el president, Quim Torra, Calvet i la consellera de Justícia, Ester Capella per estudiar possibles modificacions que garanteixin l'aplicació de la voluntat política expressada pel Govern i ratificada pel Parlament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor