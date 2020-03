Els restaurants, obligats a facilitar tàpers perquè els clients s'enduguin les sobres

Els restaurants de Catalunya hauran de facilitar que els clients puguin endur-se el menjar en envasos biodegradables sense cap tipus de cost afegit. Aquesta és una de les principals mesures de la llei que el Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dimecres. El text aglutina un paquet de mesures per combatre el llançament de menjar restant de restaurants, serveis alimentaris i escoles, entre d'altres.A partir d'ara, els bars i restaurants hauran d'incorporar en una posició ben visible a la carta i els menús la possibilitat d'emportar-se el menjar que ha quedat al plat. Amb aquesta mesura es busca acabar "amb la vergonya que la gent té sovint per demanar les restes que no ha consumit".El text també marca que les empreses hauran de disposar d'un pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris, i el Govern, en col·laboració amb el Consell Català de l'Alimentació, haurà d'elaborar un pla estratègic en el mateix sentit i trametre'l al Parlament perquè s'hi pronunciï.Aquesta és una iniciativa que els socialistes van impulsar el 2016 i que es va treballar durant l'anterior legislatura. Un cop acabada la ponència, quatre anys després, la llei ha arribat finalment al Parlament aquest dimecres.

