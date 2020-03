Juliana Canet: «A l'esquerra independentista també hi ha masclisme»

La influencer, comunicadora i presentadora d'AdolescentsiCat Juliana Canet va donar fa sis dies el tret de sortida a una campanya viral a Twitter per denunciar els casos de masclisme i d'assetjament sexual al si de l'esquerra independentista. Una iniciativa que ha copat l'atenció pública a les portes d'un nou 8-M reivindicatiu i que ha forçat l'alcalde d'Argentona, Eudald Calvo (fins fa poc mesos a la CUP) a dimitir acorralat per greus acusacions.

els homes que més odio del món: els de l'esquerra independentista — Juliana (@julianacanet) February 29, 2020

Un cop vaig haver-li de menjar la polla a un tio perquè, tot i que prèviament ja li havia donat el meu consentiment, em va deixar de venir de gust estar amb ell. Tot i així vaig seguir per por a dir-li que no. Estavem sols en un carrer fosc sense sortida.#MatxisEI — Clara (@rrrrrovell) February 29, 2020

De fet, un dels pavos que més violència ha exercit sobre mi era regidor de la CUP al Maresme. Encara recordo quan es va enfadar amb mi per no voler-li menjar la polla. Oju si vaig viure com una victòria que baixés del cotxe tot mosca. #MatxisEi — Helena Huguet (@helena_huguet) March 1, 2020

El tio més rematadament d’esquerres, indepe i combatiu em controlava la roba, els amics i m’olorava l’alè en arribar a casa per si havia begut. M’amenaçava amb bronques si no follàvem.

Ser d’esquerres i un puto masclista no són coses excloents. #MatxisEI — Beans McPèrnils (@BeansMacca) March 1, 2020

"Tot va començar amb una conversa entre amigues al meu poble", explica la impulsora de #MatxisEI, Juliana Canet, a. En aquella trobada, van criticar actituds paternalistes i menyspreadores en espais d'assemblea i d'oci del moviment polític. Llavors, la primera piulada:"Vaig rebre moltes crítiques i això em va animar a insistir i a impulsar el hashtag #MatxisEI", explica Canet. Poc més tard, la xarxa es va començar a omplir de denúncies de dones emulant la campanya viral #Metoo, que ja ha donat la volta al món.La sorpresa, però, va ser quan es van posar al descobert casos greus d'assetjament i abús. "M'esperava denúncies de micromasclisme, però realment han sortit alguns casos molt preocupants", admet Canet, que confia que la iniciativa estigui servint per conscienciar el moviment. "Jo volia que les dones de l'entorn de l'esquerra independentista s'adonessin que no estan soles i prenguessin consciència que encara que es pensin que estan en un espai segur, això no treu que hi hagi també masclisme", explica. "El masclisme és transversal", assevera.Sota el paraigua del hashtag ideat per Canet, la xarxa s'ha omplert de denúncies que van dels comentaris discriminatoris fins a, directament, agressions sexuals. La iniciativa, impulsada a les portes d'un nou 8 de març , recull casos molt diversos de masclisme:Uns missatges que tant la seva impulsora com les organitzacions implicades coincideixen a qualificar de "valents" . "He patit molt veient com algunes dones s'exposaven a les xarxes. Soc conscient de l'angoixa que genera denunciar fets així, i espero que no es quedi en no-res", confia Canet.

