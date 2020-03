Govern i Pimec demanen a la Moncloa que aclareixi com s'han de registrar els plans d'igualtat

El Govern i Pimec han demanat aquest dimarts a la Moncloa que "acabi amb la confusió" i aclareixi com s'han de registrar els plans d'igualtat, una obligatorietat que recull el reial decret llei aprovat fa un any pel govern espanyol, segons ha recordat la responsable d'Igualtat de la patronal, Itziar Ruedas. A partir de l'1 de març totes les empreses de més de 150 treballadors han d'elaborar un d'aquests plans.A Catalunya, hi ha 2.200 empreses que s'han de sotmetre a aquesta norma. Amb tot, les companyies no tenen prou informació sobre "com" i "on" s'han de registrar aquests plans, ha dit Ruedas, aprofitant la jornada de presentació de la Guia per a la igualtat retributiva que ha elaborat el Consell de Relacions Laborals.