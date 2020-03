Bancs i fons voltors hauran d'oferir lloguers socials a famílies ocupes encara que les hagin demandat

El Parlament ha validat aquest dimecres la modificació del decret d'habitatge del Govern que afecta la definició de pis buit. El nou text elimina l'excepció prevista originalment a la llei, que deixava de considerar buits habitatges de grans propietaris ocupats per una família si el titular iniciava un procés judicial per fer-los fora.Amb la modificació aprovada a la cambra s'elimina aquesta consideració i, per tant, bancs i fons voltors hauran d'oferir lloguers socials a les famílies vulnerables que hagin ocupat l'habitatge, encara que les hagin demandat. Si no ho fan, podran ser multats, pels ajuntaments en primera instància i pel Govern en segona.La mesura afecta aquelles famílies que hagin ocupat un pis abans del 30 de juny del 2019 i eximeix de l'obligació els grans propietaris que no siguin bancs ni fons voltors.La mesura ha estat aprovada amb els vots de Junts per Catalunya, ERC, els comuns i la CUP, mentre que el PP ha insistit que la portarà al Tribunal Constitucional. Ciutadans també hi ha votat en contra, igual que el PSC, que es va abstenir en la votació del decret d'habitatge.Abans de debatre la mesura al Parlament, el Consell de Garanties Estatutàries va emetre una resolució considerant-la anticonstitucional. Segons el dictamen de l'òrgan, la definició d'habitatge buit vulnera l'article 33 de la Constitució, que reconeix el dret a la propietat privada, i el 9.3, que garanteix el "principi de legalitat"."Hem observat la resolució però no l'hem tingut en compte", ha argumentat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. "Volem intervenir per resoldre situacions d'extrema vulnerabilitat", ha defensat.Per demostrar que estan ocupant des d'abans del 30 de juny del 2019 i, per tant, beneficiar-se de la llei, les famílies que hauran de presentar un informe dels serveis socials del seu municipi o de l'Agència Catalana de l'Habitatge.

