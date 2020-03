Com es pot activar el mode fosc de WhatsApp?

Una de les característiques més demandades en els darrers temps a WhatsApp és el mode fosc, que a finals de gener va arribar a la versió beta de l'app per a Android i que poc a poc ha començat a estendre's a la resta d'usuaris. A partir d'avui ja es pot utilitzar tant per als usuaris d'Android com els d'iOs.És una característica dissenyada per facilitar la lectura, en reduir el contrast, i per oferir un consum d'energia menor. L'opció se selecciona a Temes, i pot trobar-se dins de la configuració dels Xats, just damunt de Fons. En punxar-hi, apareixen tres opcions entre les quals triar: Predeterminat pel sistema, Clar i, finalment, Fosc.En triar Fosc, la interfície adopta una paleta de colors en tonalitats grises. Aquest canvi no només afecta el fons, sinó també els globus de les converses i a la tipografia. La plataforma vol competir amb altres agents com Bizum i convertir-se en una app que permeti realitzar transferències i pagaments a través del telèfon mòbil.Des de la plataforma asseguren que aquesta funcionalitat arribarà "aviat" a la versió espanyola, tot i que encara no s'ha fixat cap data concreta. Whatsapp, però, no entraria en un terreny desconegut. L'any 2019, l'empresa ja va introduir aquesta nova funcionalitat al Regne Unit, Mèxic i Brasil.

