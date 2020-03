Els professionals d'infermeria reclamen poder-se jubilar voluntàriament als 60 anys

El secretari de SATSE a Lleida, José Luís Jiménez, ha explicat que reclamen la jubilació anticipada i voluntària perquè en el desenvolupament de la seva feina estan exposats a riscos biològics, psicosocials, de contaminació, contagis (Hepatitis, VIH), agressions, i torns de treball de nit i guàrdies de 24 hores, unes condicions, asseguren, més complicades de superar amb una edat avançada.Per la seva banda, la delegada de SATSE a l'Hospital Santa Maria de Lleida, Rosa Palau, afegeix que una altra de les dificultats és que la complexitat de la feina els exigeix estar en alerta i mantenir les seves habilitats independentment de l'edat. A més, diu, els torns de nit afecten a l'envelliment prematur i existeixen riscos d'estrès que afecten a la qualitat de vida dels professionals. És per això que demana que es reguli la jubilació anticipada voluntària en el seu sector, sense pèrdua retributiva, tal com passa amb altres sectors com ara cossos policials o professionals de l'educació.La delegada de SATSE a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, Mercè Pueyo, demana que un professional que hagi cotitzat els anys mínims pugui jubilar-se als 60 anys ja que actualment a Catalunya, al voltant d'un 15% dels infermers i les infermeres del sistema sanitari tenen entre 50 i 65 anys. A més, afegeix, moltes d'aquestes places es podrien cobrir amb professionals més joves que, actualment, es veuen obligats a marxar a països com el Regne Unit o Alemanya per treballar. "Hi ha una fugida molt gran de professionals qualificats perquè les condicions en altres països són millors", assegura.Des de SATSE denuncien que a Lleida, per exemple, hi ha professionals d'infermeria que només tenen un cap de setmana de festa de cada sis i que actualment l'edat de jubilació es troba en els 65 anys o en els 67, depenent del que hagin cotitzat. És per això que reconeixen que hi ha hagut una fugida de professionals d'hospitalització cap als CAP o a les consultes de l'hospital, des de fa uns quatre anys, perquè a primària no treballen els caps de setmana ni els festius. Així, la mitjana d'edat dels infermers i infermeres dels CAP i consultes de l'hospital és més elevada que a les àrees d'hospitalització o UCI.