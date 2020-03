Els Mossos d'Esquadra investiguen la desaparició de Ferran Bosch Andrés, un advocat veí de Sidamon.

El dilluns 17 no va embarcar a Frankfurt en el vol amb què havia de tornar a Barcelona.

Feu difusió.🙏 https://t.co/jXEU1yJior — Either Mark (@either_mark) February 22, 2020

L'advocat lleidatà de 31 anys del qual s'havia denunciat la seva desaparició a Alemanya s'ha comunicat amb la seva família i assegura que es troba bé. Ferran Bosch Andrés, veí de Sidamon (el Pla d'Urgell), no havia donat senyals de vida en deu dies , per bé que ha indicat que es continuarà comunicat amb els seus familiars i amics.Bosch havia d'agafar un vol cap a Barcelona i que no ho va fer i els seus familiars van posar aquest cas en coneixement dels Mossos d'Esquadra.

