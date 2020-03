La pugna JxCat-ERC s'enquista al Parlament en plena precampanya

🎥[VÍDEO] @sergisabria: "Dissabte vam sentir com es parlava de la mesa de negociació amb desdeny i menyspreu. No entenem com en un mateix espai polític es pot seure al nostre costat a defensar l'autodeterminació i l'amnistia però alhora, poc després, es pot carregar amb amargor" pic.twitter.com/KpxEkDthDU — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) March 4, 2020

La campanya electoral s'acosta -la data de les eleccions, primavera o tardor, es fixarà un cop aprovats els pressupostos- i la guerra oberta entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC va in crescendo i s'enquista al Parlament. Tot i governar en coalició i compartir cadira en espais tan rellevants com la taula de negociació amb la Moncloa, els dos -encara- socis han convertit aquest dimecres la sessió de control a l'hemicicle en un mar de retrets. Pel desenvolupament de la mesa de negociació, però també per l'escó del president de la Generalitat, Quim Torra. El pòsit de les desavinences va supurant.La mala maror ha revifat just després que hagi pres la paraula Sergi Sabrià, president del grup parlamentari d'ERC, que ha retret a JxCat les crítiques vessades a Perpinyà -amb Clara Ponsatí i la seva "enganyifa" al capdavant- contra la taula encetada dimecres passat amb el govern espanyol. Els republicans, que repeteixen sovint que no volen quedar atrapats en l'intercanvi de retrets, aposten ara per no deixar passar determinades situacions que, argumenten entre bambolines, consideren que poden ser lesives per a l'independentisme."Dissabte vam sentir com es parlava de la mesa de negociació amb desdeny i menyspreu. No entenem com en un mateix espai polític es pot seure al nostre costat a defensar l'autodeterminació i l'amnistia però alhora, poc després, es pot carregar amb amargor", ha lamentat Sabrià. Torra, visiblement sorprès -i molest-, ha evitat desautoritzar Ponsatí i ha apel·lat a l'escepticisme i a la prudència en el diàleg amb la Moncloa.De la taula, ha indicat el president, cal sortir-ne amb la data i la pregunta d'un referèndum acordat, i ha insistit que no hi pot anar amb el "lliri a la mà", una crítica subterrània a ERC. Per a Torra, en l'independentisme "no hi sobra ningú, i encara menys un exiliat" -ha estat la seva manera de defensar Ponsatí-, protegint d'aquesta manera l'acte de Perpinyà. Un acte que ahir ja va tensar les files independentistes quan Gabriel Rufián, cap de files dels republicans a Madrid, va assenyalar que tant important és ser aplaudit a la capital de la Catalunya Nord com a Cornellà de Llobregat.La topada amb Sabrià ha fet variar el clima de la sessió de control, que s'ha acabat d'enrarir amb dos episodis més. Tots dos tenen com a protagonistes Torra i el president del Parlament, Roger Torrent, que a finals de gener van discrepar obertament sobre la seva acta com a diputat un cop el Tribunal Suprem va avalar la inhabilitació ordenada per la Junta Electoral Central (JEC). De fet, va ser aquest xoc pel qual el president va donar per "esgotada" la legislatura i va anunciar la convocatòria d'eleccions. Aquest dimecres, a instàncies d'una pregunta d'Albert Batet, cap de files de JxCat a la cambra, Torra ha demanat recuperar l'escó arran de la presència d'Andrés Betancor, a sou de Ciutadans, en la mateixa JEC que el va inhabilitar.Torrent no s'ha immutat -ha evitat qualsevol consideració al respecte- i tampoc ha sortit en defensa del president quan s'ha queixat dels "insults" que estava rebent de Carlos Carrizosa, líder de Ciutadans a la cambra. Després que Carrizosa el definís com a "okupa" per seguir en el càrrec sense ser diputat, Torra s'ha negat a respondre'l -ha considerat que la seva intervenció era un míting i no una pregunta parlamentària- i ha "lamentat" que Torrent no fes res per impedir els "insults". Una escena especialment gràfica del to que s'ha viscut durant la jornada matinal al Parlament.Si bé és cert que el president del Parlament ha assistit impertèrrit a la queixa de Torra, hores després fonts dels republicans han recriminat l'actitud "irresponsable" del president per culpar Torrent de la pèrdua de la seva acta de diputat. Segons ERC, no es pot "exculpar" la JEC i el Suprem només per "intentar desgastar políticament" el president del Parlament. De fet, Torrent ha estat en el centre de la diana de JxCat des de que va suspendre el ple d'investidura a distància de Carles Puigdemont el 30 de juny del 2018.No és cap novetat que ERC i JxCat discrepin en públic, però sí que ho facin obertament en la sessió de control. La formació de Carles Puigdemont va arrencar la precampanya amb crítiques obertes contra els republicans -els van retreure el "pragmatisme màgic"-, i s'ha desmarcat clarament dels seus socis a Catalunya al Congrés dels Diputats, on els acusen de votar "gratuïtament" el sostre de despesa de Pedro Sánchez. A la sala de màquines de JxCat hi ha un element clau de cara a la campanya: evidenciar, si la taula no avança, que la via d'ERC no servirà per concretar cap avenç en el procés.Pel que fa als republicans, són conscients que el botó electoral el té Torra i que el premerà quan consideri que li pot ser més favorable. De moment, tenen les enquestes a favor i pretenen mantenir la mateixa via amb la qual van guanyar les dues eleccions espanyoles i les municipals del 2019: la d'abanderar l'aposta pel diàleg al mateix temps que reivindiquen que l'independentisme ha de sumar més adeptes.La radiografia que fan a la seu de Calàbria és que durant els pròxims mesos JxCat buscarà el "desgast" a costa d'episodis com el de l'abstenció a la investidura de Sánchez, la taula de diàleg o els pressupostos generals de l'Estat. Al mateix temps, assenyalen que aquesta estratègia suposa un risc per als seus socis de Govern perquè posa cada vegada més en evidència "les contradiccions" de l'espai de Puigdemont, pendent de reordenació. Fins que arribin els comicis, però, donen per descomptat que aniran de xoc en xoc.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor