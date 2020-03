El Govern dona suport a 172 projectes de cooperació a tot el món

Alfred Bosch: "Encara som lluny del 0,7% però hem passat del 0,13 al 0,20 i estem complint amb el pla director

El Govern dona suport a 172 projectes de cooperació al desenvolupament a tot el món. Així ho ha explicat el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, en una trobada informativa per fer balanç i presentar nous programes per als propers anys. Bosch ha afirmat que Catalunya té "una diplomàcia social, representada per les persones que duen a terme aquestes iniciatives i deixen clar que som un país solidari".La Generalitat treballa a vint-i-cinc països, amb 113 entitats i un pressupost de 32 milions d'euros. Bosch ha anunciat un increment de 20,8 milions d'euros per aquest any, el que suposa arribar als 52 milions d'euros. "Encara estem lluny del 0,7% -ha explicat el conseller-, però passem del 0,13 al 0,20% i estem complint amb el pla director. És el major increment que s'ha produït en ajuda al desenvolupoament". Alfred Bosch s'ha mostrat confiat en l'aprovació dels comptes públics aquest març.Bosch ha destacat la tasca engegada en temps del conseller Raül Romeva. La línia predominant d'actuació del pla director de cooperació al desenvolupament 2019-22, aprovat pel Parlament (amb el rebuig només de Ciutadans i PP), es basa en la defensa dels drets humans, en tots els àmbits, en la promoció de l'esport i el desenvolupament, la prevenció de violències i tot el que afecta a l'ajuda a refugiats.Bosch s'ha referit a un dels projectes destacats de cara al futur, com és el Pla Àfrica 2020-2023, aprovat ahir pel Govern, que inclou vint-i-quatre projectes en cinc països, amb un import previst de 1,92 milions d'euros. El pla pretén reforçar la presència de Catalunya al continent i posicionar el país com un actor amb veu pròpia en el continent africà. Tant aquesta iniciativa com la resta en cooperació estan alineades amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, així com refermar la posició de Catalunya com a país d'acollida.Un capítol destacat és el que aplega les iniciatives de defensa dels drets de les dones i dels joves. Els exemples són molts, com el suport al Fons de Dones del Senegal per finançar vint-i-cinc microprojectes d'apoderament de les dones, o el suport a la direcció de Gènere, Infància i Acció Social d'Inhambane, a Moçambic, o el pla d'actuació per ajudar els joves del Salvador.Manel Vila, director general de Cooperació, ha assenyalat un fenomen nou que s'està donant recentment, i és la major dificultat que troben molts cooperants en alguns països, en alguns casos per canvis produïts en els governs de molts països. Això ha estat evident en països d'Amèrica Llatina com Guatemala, on s'havia treballat amb temes de memòria, o a Colòmbia.El conseller ha volgut deixar clar que una part sensible de la cooperació que fa el Govern es produeix a Catalunya. En aquest capítol destquen iniciatives com el Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores, laMostra de Cinema documental Saliut, Drets i Acció!, les jornades Canviem l'educació, canviem el món, o el programa Biblioteques sense Fronteres. També es dona suport al teixit associatiu d'ONG i a la Coordinadora de Comerç Just.

