VÍDEO L'«Spiderman francès» escala la Torre Agbar sense protecció

Un home ha escalat la Torre Agbar de Barcelona sense cap mena de proteccions aquest dimecres al matí, tal i com es pot veure en aquest vídeo de La Vanguardia. Es tracta de l'anomenat Spiderman francès, Alain Robert, un escalador de 57 anys que s'ha atrevit a pujar per les façanes dels edificis més importants del món. L'escalador ha arribat fins a dalt de tot i després ha baixat, sense complicacions ni problemes, segons han explicat diversos testimonis de la zona.L'edifici ha estat vigilat per dues patrulles dels Mossos d’Esquadra, una de la Guàrdia Urbana i els bombers, que han rebut l'avís de diversos testimonis que es trobaven sota la Torre Agbar. La policia catalana ha detingut una segona persona que estaria relacionada amb l'escalador, als peus de l'edifici. No és el primer cop que Robert escala la Torre Agbar a Barcelona, ja ho ha fet en dues ocasions anteriors, la darrera el novembre passat.

