La Fiscalia torna a recórrer el permís de 72 hores de Sànchez perquè «persisteix en les distorsions cognitives»

La Fiscalia ha interposat un recurs d'apel·lació a l'Audiència Provincial de Barcelona en contra del permís penitenciari de tres dies de Jordi Sànchez, després que el jutjat de vigilància penitenciària l'autoritzés la setmana passada. El ministeri públic manté que no es donen els requisits necessaris per permetre que Sànchez surti 72 hores de la presó perquè, entre més arguments, encara falta molt per complir la condemna de nou anys de presó imposada pel Tribunal Suprem i perquè el dirigent independentista no mostra "penediment" ni ha "assumit el delicte". "No hi ha una veritable assumpció delictiva i persisteixen les distorsions cognitives resistents al canvi", sosté el fiscal.Així mateix, considera que Sànchez no manté una "adequada percepció" de la gravetat dels fets comesos i tampoc hi ha hagut cap canvi que indiqui que "es penedeix del que va passar". "No es pot constatar una adequada evolució i estabilitat en el tractament", insisteix el ministeri fiscal, que afegeix també que "és difícil detectar una possibilitat de reeducació i reinserció en qui, com Sànchez, en realitat no ha assumit els fets pels quals compleix condemna". La Fiscalia també argumenta que el dirigent de la Crida no està fent programes de tractament adequats per al delicte de sedició pel qual ha estat condemnat al Suprem. "L'intern no ha fet cap programa de tractament d'acord a la tipologia delictiva que li permeti una assumpció delictiva sense distorsions cognitives", diu l'escrit, de 10 pàgines.La Fiscalia considera que la concessió del permís és "prematura" i això en "desvirtua" la finalitat, que és la de preparar l'intern per a la vida en societat. Alhora, considera que aplicar els permisos quan encara falta temps pel compliment de la condemna xoca amb la finalitat "d'intimidació al conjunt de la societat i al propi delinqüent" per dissuadir la possibilitat de nous delictes. "La concessió de permisos penitenciaris excessivament anticipats fan il·lusòria la finalitat de prevenció especial o retributiva que la pena compleix", apunta el ministeri públic.

