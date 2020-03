Un dels vocals que va votar inhabilitar Torra va deixar el PP per entrar a la JEC

“Tota persona té dret que la seva causa sigui escoltada equitativament i públicament i dins d’un termini raonable per un tribunal independent i imparcial...” Art 47 Carta dels Drets Fonamentals UE.

Un nou escàndol esquitxa la Junta Electoral Central (JEC). Carlos Vidal, un dels membres de l'òrgan electoral que va votar inhabilitar el president Quim Torra i Oriol Junqueras, va militar al Partit Popular fins poques setmanes abans que el nomenessin. Així ho ha explicat InfoLibre, que ha parlat amb el catedràtic de dret constitucional.A preguntes del mitjà digital espanyol, Vidal admet que no va explicar la seva militància als membres del Congrés dels Diputats durant l'octubre de 2017 -quan el van nomenar- perquè no tenia carnet del partit i, per tant, "no hi havia res a mencionar". A més a més, el vocal de la JEC assegura que mai es va plantejar abstenir-se en la qüestió dels independentistes catalans "perquè no trobava raons per fer-ho".El cas del catedràtic Carlos Vidal arriba després de l'escàndol d'Andrés Betancor, un altre membre de la JEC que va ser assessor de Ciutadans a la vegada que complia les seves funcions a l'òrgan electoral central. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha comentat la notícia d'InfoLibre a través de les xarxes socials, on ha lamentat que els jutgen "militants del PP".

