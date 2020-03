20 anys de la PlayStation 2: quin era el millor videojoc?

El 4 de març de l'any 2000, amb l'arribada del nou mil·lenni, el gegant tecnològic japonès Sony presentava el seu nou model de consola, la PlayStation 2, que marcaria un abans i un després en el món dels videojocs i en les vides de milions d'adolescents de tot el món.La que avui dia encara és la consola més venuda de la història, naixia fa 20 anys al Japó, amb gairebé un milió de vendes durant la primera setmana. A Catalunya, la consola no va arribar fins al 24 de novembre d'aquell mateix any, i va sortir al mercat amb un preu elevadíssim de 74.900 de les antigues pessetes, el que equivaldria ara a uns 470 euros.La consola va tenir una llarga vida de 13 anys i es va deixar de produir el setembre de 2013, quan va deixar pas a la nova consola de Sony, la PlayStation 3, que per primer cop incorporava la possibilitat de jugar en línia i que deixava obsoleta la característica Memory Card de la PlayStation 2.Dues dècades d'història que han portat gairebé 4.000 títols de tots els gèneres. Des dels inoblidables Vice City i San Andreas de la saga Grand Theft Auto, de Rockstar, als d'esports com el Pro Evolution Soccer o el Need for Speed passant per altres d'aventures com el Ratchet & Clank i el Crash Bandicoot. Ahem recollit 20 dels videojocs més mítics de la videoconsola. Quin era el teu preferit?

