L'Ajuntament de Barcelona finança l'allotjament de més de 150 persones migrants al dia

L'Ajuntament de Barcelona continua assumint polítiques en matèria d'acollida a població migrant i refugiada que són competència de l'estat. El regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra, ha xifrat entre 150 i 200 persones les persones que cada nit s'allotgen en allotjaments temporals pagats pel consistori. La despesa total que suposa és de dos milions d'euros.La xifra s'emmarca en un context en què ha incrementat el període d'espera dels sol·licitants d'asil. Durant el mandat passat era de sis mesos i actualment ha incrementat fins als onze. El percentatge d'avaluacions favorables a sol·licituds d'asil per part de l'Estat és del 5%.Aquest és un dels motius pels quals l'Ajuntament reclama a l'Estat que incrementi els recursos per ajudar als municipis a gestionar l'acollida de persones migrants i refugiades. Una gestió que a Barcelona es fa a través del Servei d'Atenció a les persones Immigrants, Emigrants i Refugiades (Saier).Serra ha demanat al ministre de Migracions, José Luis Escrivá, que recuperi els Fons Estatals d'Acollida i Integració destinats a altres administracions, previst a la Llei d'Estrangeria i suspesos pel PP el 2012. El regidor, però, ha evitat traslladar quina quantitat econòmica suposaria la recuperació dels fons i ha assegurat que la demanda forma part de les converses iniciades amb Escrivá.El regidor i el ministre es van reunir el 24 de febrer i Serra ha assegurat que el govern espanyol mostra "bona predisposició" a modificar la llei d'estrangeria. Per exemple, ampliant els sectors laborals a través dels quals les persones migrants poden entrar a l'estat espanyol amb un contracte de feina.La reunió entre Serra i Escrivá es va produir després que el govern espanyol fes pública la intenció d'augmentar un 30% l'altura de les tanques de la frontera sud.El Saier ha atès un total de 20.620 persones el 2019, un 6% més que el 2018, quan se'n van atendre 19.422. En comparació amb el 2015, l'augment és del 81%.El 45,7% de les persones ateses són sol·licitants d'asil, un 27% més que el 2018. Les atencions del Saier a sol·licitants d'asil no ha parat de créixer. El 2015 representaven el 20% del total, el 2018 el 46% i el 2019 el 54%. El 53% dels atesos són migrants que no han sol·licitat asil.També ha crescut la quantitat d'infants i joves atesos conjuntament amb les seves famílies. El 2019 van ser 2.359, un 30% més que el 2018.La immensa majoria de les persones ateses al Saier, siguin refugiats o migrants, estan en situació administrativa irregular (un 80%) i el país de procedència més habitual és Veneçuela (3.069 persones), Colòmbia (3.000), Hondures (1.766), Geòrgia (1.766) i el Marroc (1.338).

