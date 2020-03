El secretari del TSJC diu que la magistrada Armas va demanar «prudència i contenció» l'1-O

El secretari judicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Joaquim Martínez Sánchez, ha explicat aquest dimecres en el judici als Mossos a l'Audiència Nacional que la magistrada Mercedes Armas, que havia dictat l'ordre del TSJC per impedir l'1-O, va admetre que el dia del referèndum seria "un dia difícil i complicat", que "confiava en la professionalitat dels tres cossos" i que "calia tenir paciència i actuar amb prudència i contenció". Això reforça el que ha explicat Josep Lluís Trapero així com més alts comandaments dels Mossos durant el judici. "Durant la presentació de la part dispositiva de la resolució, Trapero apuntava coses", ha explicat el testimoni.Abans de l'1-O, el testimoni ha explicat que es va posar en contacte amb ell un comandament dels Mossos perquè Trapero volia tenir una línia de comunicació amb el TSJC a través d'ell. "L'1-O, Trapero va demanar una reunió amb la magistrada Armas per traslladar-li les circumstàncies que estaven passant. La magistrada hi va accedir i em va demanar que convoqués el major", ha confirmat el secretari judicial. Martínez va ser present en aquesta trobada, on va participar també Diego Pérez de los Cobos. A la reunió, el major dels Mossos va plantejar que estaven passant "circumstàncies greus" per les actuacions dels altres cossos policials. "La magistrada es va dirigir a Pérez de los Cobos perquè donés explicacions", ha relatat el testimoni. El coordinador del dispositiu policial de l'1-O va reconèixer la situació "difícil" que s'estava produint i va concloure que, tot i així, la situació estava "sota control".Arran d'això, Mercedes Armas va instar les dues parts que, si hi havia "problemes de coordinació", podien comentar-les al mateix TSJC. Aquell dia ja no hi va haver més contactes. L'endemà, 2 d'octubre, el secretari judicial ha dit que va rebre un SMS del comissari Xavier Gámez per informar que es preparaven unes diligències sobre l'actuació dels Mossos el dia anterior. "Volia explicar al TSJC que s'havien rebut requeriments d'altres autoritats judicials de Catalunya. Em va demanar que traslladés a la magistrada que trigarien uns dies per recopilar tota la informació", ha relatat. Aquell dia, la Mercedes Armas encara no havia requerit cap informe sobre l'actuació policial de l'1-O. "El dia 3 es va requerir a Pérez de los Cobos perquè l'informés del pla de coordinació establert, per les tasques encomanades als tres cossos i si hi havia hagut incidents", ha reblat.A preguntes de la Fiscalia, el testimoni ha dit que la part dispositiva de la resolució del TSJC deixava clar que s'havia d'impedir l'1-O. En la reunió en que es va presentar aquesta part dispositiva, el testimoni ha dit que no deia res en relació al CTTI. Pel que fa a les paraules de la magistrada Armas, sobre la "paciència i la responsabilitat" a l'hora d'actuar l'1-O, el testimoni ha dit que no va aixecar acta de la reunió. "No sé si en alguna de les resolucions la magistrada invocava aquests principis o maneres d'actuar", ha dit. Martínez també ha dit que després del referèndum, es va demanar als Mossos que no protegissin el Palau de Justícia, seu del TSJC.

