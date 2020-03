Biden reneix i Sanders es fa seva Califòrnia al «superdimarts»

L'exvicepresident dels Estats Units Joe Biden serà el principal vencedor del Superdimarts després d'aconseguir la victòria en vuit dels catorze estats, davant d'un Bernie Sanders que lidera a Califòrnia, l'estat que més delegats aporta, i s'imposa en altres tres, segons les dades fins ara publicades per les autoritats electorals estatunidenques.Fins a la celebració d'aquestes primàries, Sanders comptava amb un lleuger avantatge en nombre de delegats del Partit Demòcrata respecte a Biden, que a l'inici de la carrera per la nominació demòcrata s'havia perfilat com el principal favorit, però no va tenir un bon inici a Iowa.Biden, considerat un candidat moderat i al qual dona suport l'aparell del partit, ha aconseguit alçar-se amb la victòria en vuit estats -Alabama, Arkansas, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Nord, Oklahoma, Tennessee i Virgínia- malgrat els pobres resultats que havia collit en les votacions anteriors.De fet, Sanders, un candidat autoproclamat socialdemòcrata i enfortit per l'impacte de les seves agressives bases en les xarxes socials, ha anat acorralant a Biden durant tot el procés. Els primers resultats d'aquest Superdimarts, en el qual estan en joc 1.357 delegats dels 1.991 que garanteixen la nominació final a la Convenció Nacional Demòcrata -que se celebrarà a Milwaukee del 13 al 16 de juliol-, donen oxigen a Biden, mentre que resten entusiasme a Sanders, que ha guanyat a Colorado, Utah i Vermont, el seu estat natal, segons les projeccions dels mitjans estatunidencs.Sanders lidera fins al moment el recompte a Califòrnia, un dels estats clau pel nombre de delegats que reparteix, 415. Té avantatge entre els votants hispans, els blancs i els menors de 30 anys. No obstant això, encara falten per conèixer els resultats definitius de l'altre estat clau, Texas, amb 228 delegats, i els de l'estat de Maine.El resultat recollit fins al moment per Sanders a Califòrnia va d'acord amb el que les enquestes pronosticaven. Per part seva, Biden és el que obté un lleuger avantatge sobre Sanders a Texas, amb un 32,3% dels vots enfront del 29,3%. La mateixa enquesta també dóna a Sanders com a guanyador amb un 30%. El sondeig situa a Biden segon en tots dos estats, amb un 19% i un 26% dels sufragis, respectivament.

