Els comuns emplacen ERC a «independizar-se» de Puigdemont

Després de l'acord pels pressupostos de la Generalitat del 2020, els comuns han emplaçat ERC a "independitzar-se" de Carles Puigdemont. Aquesta és la petició que ha fet el diputat de Catalunya en Comú Podem David Cid al vicepresident del Govern, Pere Aragonès, per demanar als republicans que permetin l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat.Cid ha titllat d'"incomprensible" que Junts per Catalunya votés en contra del sostre de dèficit -ERC va abstenir-se al Congrés per permetre'n l'aprovació- i ha demanat als dos grups independentistes a deixar "la batalla política i la competició electoral al marge" dels pressupostos de l'Estat.Aragonès ha replicat que, al marge del suport o no d'ERC als comptes estatals, cal que el govern espanyol format pel PSOE i per Podem garanteixin el retorn dels 443 milions d'euros en concepte d'IVA que es deu a Catalunya i que superen amb escreix els 72 milions que implica la flexibilització del sostre de dèficit. El vicepresident ha afegit que també han d'arribar les "inversions promeses" i el finançament per a Mossos.Pel que fa a aquests 72 milions d'euros de més dels quals disposaran els pressupostos catalans, Aragonès ha detallat que 26 milions es destinaran a habitatge, 20 milions a Treball Social i Família, 13 milions per al Pacte Nacional per a la Indústria i 13 milions més per a Cultura.

