Buch defensa que els talls a la Meridiana tenen empara constitucional

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat aquest dimecres al Parlament que la mobilització diària que talla la Meridiana durant unes hores al vespre té empara constitucional. Així ho ha manifestat en una pregunta oral de Ciutadans, que ha acusat Buch de "connivència" i "col·laboració" amb els talls "sectaris" a la via d'entrada a Barcelona, que s'allarga des de la sentència de l'1-O. Segons Buch, el dret a manifestació està inclòs a la Constitució i el que fa el Govern és "protegir-lo", malgrat que la posició de Ciutadans -segons ell- passaria per "perseguir-lo".Matías Alonso, diputat de la formació taronja, s'ha preguntat si Interior estava supeditat a les accions de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), i ha definit com a "violenta" la mobilització a la Meridiana. "Si fos per vostès, les minories no es podrien manifestar. Això vol dir que mentalment tenen una lògica un estat que no és democràtic. Mentre vostès qüestionen el dret a la maniefstació, nosaltres el protegim. Mentre vostès qüestionen la Consttucó, nosaltres ens hi adaptem", ha recalcat Buch.El diàleg amb l'Estat ha sobrevolat de nou la sessió de control al Parlament. Fa tot just una setmana, la delegació de la Generalitat es reunia amb l'estatal a la Moncloa per la primera trobada del nou mecanisme, que de moment només ha posat les bases de les converses i es tornarà a reunir aquest mes a Barcelona. El vicepresident Pere Aragonès ha assenyalat que "negociació i mobilització" han d'anar de la mà de cara a les converses amb l'Estat. Les seves paraules arriben després de l'acte de Perpinyà, en el qual Carles Puigdemont va reunir 150.000 persones en un clima crític amb la taula "El que es va produir dimecres és un esdeveniment històric. Per primera vegada, dues delegacions s'asseien institucionalitzadament per abordar les qüestions de fons sobre sobirania", ha apuntat Aragonès, que ha indicat que les dues idees clares són "referèndum i amnistia". "Creiem que és àmpliament compartit per resoldre el conflicte polític", ha assenyalat el dirigent republicà, que ha demanat tenir "confiança" en la "força" que pot exposar la delegació catalana davant la Moncloa."Si es va reunir la mesa és gràcies als vots expressats el 10 de novembre i a la participació ciutadana arreu del país", ha apuntat Aragonès. "Mobilització i negociació han d'anar de la mà per portar el conflicte cap a la solució", ha apuntat el vicepresident, que ha posat com a exemple el Canadà o Escòcia. "Tot això ho fem per tenir tota la caixa d'eines", ha apuntat, en referència als recursos d'un estat independent.

