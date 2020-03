«Us podrireu aquí, traïdors»: Rull revela els maltractaments que va patir en una presó espanyola

"Us podrireu a la presó tota la vida, per traïdors". "Se us ha acabat la ximpleria, catalans". "Et passaràs tants anys aquí que aquesta interlocutòria [la de la jutgessa Lamela] te l'aprendràs de memòria". Aquestes són algunes de les frases que els funcionaris van proferir contra Josep Rull a Navalcarnero, la primera presó on va anar quan l'Audiència Nacional va ordenar el seu arrest, abans d'entrar a Soto del Real.Així ho ha revelat aquest dimarts el mateix esconseller de Territori en la primera entrevista que concedeix amb micròfons. En una llarga conversa amb Jordi Basté , presentador d'El Món a RAC1, Rull ha detallat l'hora "llarguíssima" de vexacions, insults i amenaces a la qual el van sotmetre.Van fer-li la foto pertinent de nou ingrés i van amenaçar-lo d'enviar-la a tots els telenotícies perquè "tots els espanyols vegin el careto que feu els traïdors". Un funcionari, segons el relat de Rull, es va estranyar en veure que portava una creu i va acabar dient-li que "Espanya s'ha construït a partir de la creu, a Catalunya esteu ple de moros i, encara que ens odieu, els vostres germans espanyols anirem a Catalunya per salvar-vos".L'exconseller confessa que al·lucinava, que se li va caure "l'ànima als peus". Per aguantar el mal tràngol, va anar repetint-se a ell mateix: "Soc membre del govern legítim de Catalunya, soc membre del govern legítim de Catalunya".

