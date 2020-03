Rull explica detalls colpidors del dia a dia a la presó

🎙 @joseprull denuncia a @elmonarac1 que els funcionaris de la presó de Navalcarnero el van vexar. pic.twitter.com/fS00NaaOid — El món a RAC1 (@elmonarac1) March 4, 2020

Els petits detalls. El dia a dia. La companyia, el contacte amb els altres presos i les noves amistats fetes entre les parets d'Estremera i Soto del Real. L'exconseller de Territori, Josep Rull, ha explicat molts dels detalls i confidències de la vida a la presó en la seva primera amb micròfons a RAC1. Com seuen a l'hora dels àpats tots els presos? Quines són les coses del dia a dia que troben més a faltar? Quines diferències hi ha entre les presons catalanes i espanyoles? Aquestes són les frases, els detalls i les confidències que ha explicat Rull en la seva conversa amb Jordi Basté.1. "A Estremera estàvem 16 hores al dia a la cel·la. Aquí si et busques bé la vida, pots acabar fent 11 hores de cel·la. El sistema català està concebut per estar poques hores a la cel·la i poder fer moltes coses. Les presons castellanes són uns aparcaments de persones"2. "Els set [presos polítics] no anem sempre junts. Ni aquí, ni a Soto ni a Estremera. Ens trobem, però cadascú té els seus amics, els seus entorns..."3. "Jo sec [per esmorzar] amb Jordi Turull. Seuen junts l’Oriol Junqueras i Jordi Cuixart, i seuen junts en Raül Romeva, en Joaquim Forn i en Jordi Sànchez"4. "A quarts d’onze, pots anar a la biblioteca, parlar amb altres companys presos, barrejar-nos, etc. Hi ha tones d’humanitat, de bondat i de maldat, també"5. "Faig teatre. L’any passat vam fer musicals. Vam fer ‘Els miserables’, ‘Spamalot’... Al principi em vaig espantar molt. Ara faig microteatre. Estem interpretant dues obres de Rosa Molina, autora terrassenca"6. "El pa, a Soto i Estremera, és pa acabat de sortir del forn. Aquí és d’ahir i és com un xiclet. Però, en canvi, hi ha pasta i, ara, hi ha fruita. I aquestes petites coses les valorem. No us podeu imaginar com"7. "Després d'esmorzar, sortim al pati. Estem una estona passejant, fent aquestes voltes talegueres. Després ens criden i fem esport. Jo faig ‘spinning’ i després una mica de musculació, o frontón, o ping pong. L’any passat vaig guanyar el campionat de Lledoners"8. "L’hora de dinar és a la una, a la mateixa taula, amb en Turull i en Diamante. És un company de Mali, en Demba. Li diuen Diamante perquè és un negre exultant, molt ben fet com a concepte, com a home, té la pell molt brillant"9. "Jordi Turull és el rei de l’’spinning’ i en Raül Romeva és el monitor i és duríssim. També faig musculació. Mai havia tingut bola al braç i ara en tinc una mica"10. "A la presó, els prejudicis es trenquen. El que val és la teva relació personal i directa amb cada persona"."Us podrireu a la presó tota la vida, per traïdors". "Se us ha acabat la ximpleria, catalans". "Et passaràs tants anys aquí que aquesta interlocutòria [la de la jutgessa Lamela] te l'aprendràs de memòria". Aquestes són algunes de les frases que els funcionaris van proferir contra Josep Rull a Navalcarnero, la primera presó on va anar quan l'Audiència Nacional va ordenar el seu arrest, abans d'entrar a Soto del Real.Així ho ha revelat aquest dimarts el mateix exconseller de Territori en la primera entrevista que concedeix amb micròfons. En una llarga conversa amb Jordi Basté , presentador d'El Món a RAC1, Rull ha detallat l'hora "llarguíssima" de vexacions, insults i amenaces a la qual el van sotmetre.Van fer-li la foto pertinent de nou ingrés i van amenaçar-lo d'enviar-la a tots els telenotícies perquè "tots els espanyols vegin el careto que feu els traïdors". Un funcionari, segons el relat de Rull, es va estranyar en veure que portava una creu i va acabar dient-li que "Espanya s'ha construït a partir de la creu, a Catalunya esteu ple de moros i, encara que ens odieu, els vostres germans espanyols anirem a Catalunya per salvar-vos".L'exconseller confessa que al·lucinava, que se li va caure "l'ànima als peus". Per aguantar el mal tràngol, va anar repetint-se a ell mateix: "Soc membre del govern legítim de Catalunya, soc membre del govern legítim de Catalunya".

