Els 129 municipis que ja compleixen l'objectiu europeu de recollida selectiva

Un contenidor, nou fraccions

Els residus surten de la planta de Vic en bales de cadascuna de les nou fraccions. Foto: Albert Alemany

La batalla de les grans ciutats

A Osona dues institucions gestionen la competència. El Consell Comarcal s'ocupa de 39 dels 51 municipis mentre que la Mancomunitat de la Plana ho fa de la resta i de dos més del nord del Vallès Oriental. “La Mancomunitat és una de les claus del nostre èxit. És una iniciativa que va agrupar els ajuntaments d'Osona sud i que va ser pionera en el porta a porta”, explica Albert Castells, conseller de Cicle de Residus del Consell Comarcal.Però quin és el secret? Anna Riera, tècnica de Medi Ambient de la institució comarcal, apunta per una banda a la implantació del porta a porta. Ja són 19 dels 51 municipis els que apliquen aquest sistema que pràcticament garanteix un 70% en la recollida selectiva. A més, hi ha una desena de municipis que preveuen o estudien aplicar-lo, entre els quals Manlleu i Torelló, segon i tercer de la comarca en habitants.L'altre element diferencial és el denominat contenidor multiproducte. A Osona no hi ha ni el contenidor groc ni el blau sinó que en un sol recipient s'hi dipositen els envasos lleugers així com el paper i cartró. Es tracta d'un model únic no només a Catalunya sinó al conjunt de l'Estat i que ha contribuït a ser l'única comarca que ja supera el 60% de recollida selectiva.A Osona no s'ha fet bandera del lideratge. “Potser si se n'hagués fet, la ciutadania s'hagués relaxat. Hem fet el contrari per continuar millorant i no hem parat de fer actes de sensibilització en diversos col·lectius”, explica Castells. “La ciutadania s'ha cregut el sistema i cal felicitar-los”, afegeix Riera.Els veïns d'Osona tiren al contenidor multiproducte –o deixen al cubell del porta a porta- el paper, el cartró, els brics, les llaunes i els envasos de plàstic. Tots aquests residus es porten a dues plantes: la del Consell Comarcal a Vic que gestiona 14.000 tones anuals i la de la Mancomunitat a Malla, que en tracta unes 3.000.Tots aquests residus entren conjuntament i surten separats en nou fraccions per ser reciclades: cartró, paper, materials fèrrics, alumini, brics, plàstic film, plàstic mixt, plàstic PET i plàstic PEAD. Per fer-ho, a la planta de Vic s'apliquen fins a tres sistemes de triatge manual –una part amb personal de centres especials de treball- i una desena de processos de triatge mecànic. Un trommel separa els materials per mida, un altre sistema per vibració els classifica per pes mentre que els electroimants separen els materials fèrrics i un inductor de Foucault separa les llaunes d'alumini. Finalment, els separadors òptics permeten seleccionar les diverses tipologies de plàstic.Des del Consell Comarcal es defensa el sistema. “És evident que el procés de triatge és més complex però es facilita la selecció dels residus per part dels ciutadans i la gestió de la recollida és més econòmica: un circuit menys, menys contenidors, menys combustible i una menor ocupació de la via pública”, assenyala Albert Castells a NacióDigital. “És una opció que s'ha demostrat d'èxit. Ara bé, cal lluitar per minimitzar la generació de residus ja que només separant no anem enlloc”, afegeix autoexigent.Després que Vic ho acabés descartant, Manlleu ha expressat la voluntat de convertir-se en una de les poblacions més grans del país en aplicar el sistema porta a porta . Actualment, separa selectivament quasi el 70% dels residus i lidera el rànquing dels municipis entre 15.000 i 60.000 habitants. Si acaba aplicant aquest sistema –juntament amb Torelló i Centelles-, a la planta de triatge ho notaran positivament. “Rebrem menys quantitat de residus però de major qualitat: tindran molt menys impropis”, explica Anna Riera. En canvi, s'espera incrementar la quantitat i la quantitat de la matèria orgànica recollida. I és que, està demostrat, que quan cal deixar els residus a davant de casa, la gent ho selecciona molt millor.Si Manlleu és l'únic municipi entre 15.000 i 60.000 habitants que supera el 60% de recollida selectiva, Girona és l'única ciutat del país que arriba –per centèsimes- al llindar del 50%. “El gran objectiu és poder mobilitzar les grans concentracions urbanes”, reconeix Josep Maria Tost, director de l'Agència de Residus. I és que cap dels 10 municipis més grans supera la mitjana del país.El futur passa per individualitzar la taxa -pagarà menys qui recicli millor- i se sancionarà els municipis que no compleixin. “Com a Govern volem acompanyar els municipis per evitar que succeeixin i arribin als llindars marcats”, afegeix.En aquest sentit, la recomanació de l'ARC és que cada ciutat impulsi el seu propi pla de prevenció i gestió de residus. “No hi ha dos municipis iguals. I reclamem als ajuntaments que no improvisin i estudiïn models mixtos”. En aquest sentit, Tost assenyala que en ciutats mitjanes i grans es poden combinar sistemes segons la tipologia urbana: porta a porta al nucli històric, contenidors intel·ligents a zones de creixement desordenat i, de nou, porta a porta a urbanitzacions i nous eixamples.