Sànchez, Rull i Turull porten al Constitucional la sentència de l'1-O

Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull han presentat aquest dimecres el recurs d'empara al Tribunal Constitucional per la sentència del procés que va dictar el Tribunal Suprem el passat 14 d'octubre. Un cop el Constitucional es pronunciï -un tràmit que pot durar anys- els presos podran arribar al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg. La resta de defenses presentaran els seus recursos en els pròxims dies i tenen de termini fins al 12 de març.En els seus recursos, de més d'un centenar de pàgines cada un i als quals ha tingut accés, Sànchez, Turull i Rull demanen que se suspengui la pena de presó de manera cautelar mentre es resol el recurs. El tràmit de resoldre pot durar anys i, en el cas dels presos independentistes, quan es resolgui "ja s'haurà complert una part molt important de la presó i la inhabilitació imposades". És per això, diu el recurs, que la defensa vol que es deixi en suspens l'execució de la pena, recordant que els tres presos ja fa més de dos anys que són a la presó, primer en preventiva i després en sentència ferma.Jordi Pina, advocat dels presos, alerta que si no s'accepta aquesta mesura cautelar els presos poden passar "un mínim de quatre o cinc anys" esperant que es resolgui el recurs, i això faria perdre al recurs d'empara la seva raó de ser, que és precisament "evitar l'execució d'una condemna que es considera imposada en vulneració dels drets fonamentals". Així mateix, recorda que els presos han estat en tot moment a disposició de la justícia i la seves sortides no produeixen cap afectació a l'ordre públic ni tampoc hi ha risc de fuga. Recorda, en aquest sentit, que una suspensió de la pena es va acordar en el cas de l'assalt d'ultres a Blanquerna.De la mateixa manera, els presos independentistes denuncien vulneracions de drets fonamentals, com ara la discriminació per raons lingüístiques, la vulneració del dret a la llibertat ideològica i a la llibertat, als drets de reunió i de manifestació, al dret de defensa, a la tutela judicial efectiva, el dret a un procés amb totes les garanties i a la legalitat penal.Els presos han pogut activar aquesta via un cop el Suprem va descartar anul·lar la sentència de l'1-O, rebutjant els recursos de nul·litat que havien presentat les defenses a finals de gener. L'alt tribunal va negar que s'haguessin vulnerat drets fonamentals, com van argumentar els advocats dels presos, i va reiterar que les penes imposades -de nou a tretze anys de presó- són "proporcionades" als delictes comesos, que buscaven implementar una normativa "antidemocràtica i inconstitucional" amb l'objectiu d'avançar cap a la independència.Els recursos d'empara arriben quan els presos han començat a accedir a l'article 100.2 del reglament penitenciari. Josep Rull i Jordi Turull són els últims que falten per poder sortir a treballar durant unes hores al dia: ja han presentat la documentació necessària, però la presó de Lledoners encara no s'ha reunit per abordar la seva situació. Sànchez ja ha pogut sortir de permís i ha accedit al 100.2 per treballar en una entitat relacionada amb la reinserció social i l'educació. En una entrevista aquest matí a RAC1, Rull ha avançat que ha demanat sortir per treballar a Terrassa. Ahir mateix, Oriol Junqueras va sortir durant sis hores per anar a fer de professor al campus de Manresa de la Universitat de Vic.

