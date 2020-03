Quan el coronavirus passa a ser una oportunitat per algunes empreses catalanes

El coronavirus podria arribar a ser una oportunitat per a diversos sectors de la indústria catalana. Així ho estima la Cambra de Comerç, que ha detectat un increment de comandes en les últimes setmanes en companyies de, sobretot, el sector tèxtil, farmacèutic i béns d'equip arran del bloqueig al mercat asiàtic.La lectura de Joan Canadell, el president de la institució, és clara: "tenim un primer indici que alguna cosa pot estar canviant. Ens deien d'empreses de Sud-Amèrica, que sobretot importaven d'Àsia, i que ara volen tenir també proveïdors europeus. Hem d'aprofitar l'oportunitat per a la nostra indústria".El mateix Canadell vol fugir de catastrofismes. Si bé reconeix, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, que és evident que hi ha companyies afectades pel brot de Covid-19 i que n'hi haurà més que es trobaran en la mateixa situació, també assegura que tindrà unes conseqüències econòmiques "d'algunes dècimes" en el PIB, si bé encara és molt d'hora per determinar amb exactitud com afectarà finalment a l'economia catalana.En el cas català, però, aquest impacte podria arribar a ser positiu en determinats aspectes. Canadell no creu que la globalització actual "canviï radicalment", però assegura que una diversificació dels proveïdors i la producció podria afectar "positivament" al PIB de Catalunya.En aquest context, reivindica Catalunya com un dels "motors industrials" d'Europa i destaca que la diversificació podria ser una "oportunitat" per a alguna empresa "per poder créixer". "És la part positiva dins aquesta desgràcia que és l'efecte del coronavirus", ha manifestat.Canadell diu que els efectes econòmics del coronavirus han estat una "alerta" per a aquelles empreses que s'aprovisionaven en un únic mercat. "Aquestes companyies poden entendre que han de diversificar els proveïdors. Probablement, els interessarà tenir una part de la producció a llocs com Europa", manifesta.Més enllà de la situació "puntual" dels pròxims mesos, Canadell recepta que els efectes econòmics del coronavirus faran "replantejar" a algunes empreses la seva estratègia en el comerç internacional. "Buscar una mica d'equilibri pot fer que realment, a la llarga, una àrea tan industrial com Catalunya se'n beneficiï positivament", conclou.Les declaracions del president de la Cambra de Comerç contrasten amb les de la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón. La consellera ha reconegut que el coronavirus ha començat a afectar la producció d'algunes indústries catalanes i ha afirmat que hi ha companyies "amb dificultats per treballar" a causa dels problemes derivats de l'epidèmia."Hi ha plantes que han aturat la producció durant uns dies a l'espera de com evoluciona la situació", va assegurar la consellera aquest dimarts després de reunir-se amb el comitè d'empresa de Nissan.

