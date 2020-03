VÍDEO Misteri resolt: l'enigmàtica llum captada per la càmera d'una masia de la Selva té explicació

MISTERI RESOLT! despres d veure els comentaris a La Vanguardia vaig deixi-di acabar de resoldre el misteri...com k tot apuntava a un aracnid, vaig fer una simulació... vaig agafar el fil mes prim k vaig trobar i una molla d pa enganxada k va fer d 🕷️@LaVanguardia @EstatdeGracia pic.twitter.com/Rj23djCp14 — Kim Arredondo (@KimGorgues) March 1, 2020

evidentment es veu el fil aqui, pero una teranyina🕸️ molt prima segurament pases inadvertit per la camara...

Com podeu veure, a l esquerra jo fen la prova hi ha la dreta el resultat a la camara...

PD En aquest video no ha sigut maltractat cap aracnid 🕷️! 🤣🤣🤣 — Kim Arredondo (@KimGorgues) March 1, 2020

La càmera de seguretat d'una masia de Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva, va captar una misteriosa llum de matinada. El reflex es movia de costat a costat, amunt i avall, sense aparent sentit en un lloc no transitat de la finca, on no hi té accès cap persona aliena. El propietari, Kim Arredondo, va recórrer a les xarxes - i a Catalunya Ràdio - en busca d'una explicació raonable. Les imatges van suscitar teories de tota mena: un ovni, un esperit... finalment, però, s'ha confirmat la hipòtesi més raonable.No es tracta, evidentment, de cap fenomen paranormal. El mateix propietari, a partir dels missatges que va rebre, va decidir fer proves i va aconseguir comprovar que darrere el misteri hi havia... una aranya. Com ho va fer? Amb un fil prim i una molla de pa enganxada a la punta.Tal com s'aprecia en el vídeo compartit pel mateix Arredondo a Twitter, l'efecte lumínic que genera el seu experiment és gairebé idèntic al del vídeo original, que podeu recuperar aquí I quina explicació té? La càmera de seguretat disposa d'un focus que il·lumina en la mateixa direcció. Per tant, com més a prop passi un objecte, més impacte de la llum rebrà. El reflex intens de l'aranya en el vídeo original distorsionava la imatge i feia impossible distingir-li cap pota.

