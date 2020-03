L'alcalde d'Argentona dimiteix després de ser acusat d'assetjament sexual

Ahir vaig admetre unes actituds masclistes en el passat i crec que un càrrec públic no pot tenir aquestes actituds. La meva dimissió i les disculpes són el mínim que puc fer. pic.twitter.com/caFe2xaskl — Eudald (@eudaldcc) March 4, 2020

L'alcalde d'Argentona, Eudald Calvo, després de reconèixer a través de les xarxes socials haver tingut actituds "masclistes i sexistes" fa uns anys , ha presentat la dimissió aquesta nit, en una assemblea amb la seva formació, Unitat-Argentona. Calvo creu que un càrrec públic no pot tenir aquestes actituds i demana disculpes.La confessió va arribar després que aquest dilluns un perfil anònim a Twitter l'acusés d'haver-la grapejat en diverses ocasions, quan Calvo era parella d'una amiga seva.En un primer moment, l'encara alcalde es va disculpar de manera "sincera i honesta", tot i que no va voler entrar a "justificar ni discutir" els detalls d'aquests episodis: "Ara em toca reflexionar molt i treballar per canviar. Cal erradicar el masclisme de la societat i jo no he estat conseqüent. Però vull canviar a millor. Em sap greu el perjudici que hagi pogut causar", va diurL'alcalde responia així a un seguit d'acusacions de qui diu ser l'amiga d'una exparella seva, i que Calvo no va desmentar. L'acusa d'haver-li grapejat els pits en almenys dues ocasions, durant una manifestació i també en una celebració de cap d'any. En una tercera ocasió, en una piscina, Calvo hauria intentat tornar a assetjar la noia, aquest cop sense èxit.Calvo, que va ser alcalde per la CUP en l'anterior mandat, es va presentar a les darreres eleccions amb una agrupació electoral que aglutinava els llavors socis de govern (CUP, ERC i Comuns). Ja en aquell moment, la CUP no va veure clar l'acord i va decidir dissoldre l'agrupació comarcal i desvincular-se d'aquella candidatura. Després de conèixer les acusacions contra Calvo, la CUP es desvinculava també de l'alcaldia i va decidir expulsar-lo de militància, després que Calvo no volgués assumir responsabilitats.

