Rosell es querella contra la jutge Lamela per prevaricació i falsedat documental

Els advocats de l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell han passat al contraatac amb l'estat espanyol pels seus 21 mesos de presó preventiva que van acabar amb una absolució per blanqueig de capitals per part de l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem, tal com ja va avançar aquest diari. Ara, però, se n’han sabut més detalls, segons revela el diari El Mundo : hi haurà dues querelles.La primera és una querella criminal per prevaricació i falsedat documental, ja presentada, contra la jutge del Suprem, Carme Lamela, que va instruir el seu cas i que va negar en diverses ocasions la seva llibertat sota fiança.La segona és una demanda contra l’Estat, que estan redactant els advocats, on es reclamarà més de 10 milions d’euros pels perjudicis ocasionats a la seva imatge i les pèrdues econòmiques sofertes durant el temps que ha estat engarjolat.Un dels pilars argumentals de les demandes és que Lamela va “ocultar injustificadament i deliberada fins a tres ocasions l’existència d’un conjunt d’informació, més de 1.200 folis, de gran rellevància per a la causa” que exculpaven Rosell.

