Omella: «Hem de donar temps i confiança a aquesta taula de diàleg»

L'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, ha estat entrevistat aquesta nit per primera vegada com a flamant president de la Conferència Episcopal Espanyola. En una conversa al programa Més 3/24 de la cadena pública catalana, Omella ha abordat el seu nou càrrec i diverses temàtiques més. Us resumim l'entrevista en deu frases clau:1. "Ni esperava aquesta elecció ni la desitjava. Sempre passen aquestes coses, uns a favor i altres en contra. Ho he viscut amb molta pau. Els bisbes confien en mi. Treballar per la societat i treballar per a l'església".2. Sobre el seu lligam amb el Papa Francesc: "La nostra feina a la Congregació de Bisbes és ajudar al Papa per assignar bisbes i triar bé el pròxim candidat. Aquesta feina a la Conferència Episcopal serà de molta responsabilitat però confio en els bisbes companys de Barcelona i amb els germans bisbes que tenen ganes de treballar".3. Sobre el primer bisbe català en presidir la CEE: "Quan un està en un lloc compartint les joies i els sofriments de la gent, el seu cor d'alguna manera és mou d'una altra manera. Coneix les ovelles, coneix el seu entorn. Això dona un altre tarannà quan expliques que és Catalunya, que som nosaltres, els veïns de Barcelona... Això facilitarà l'enteniment entre uns i altres, facilitar els ponts. Jo faré tot el que calgui per facilitar l'entesa entre uns i altes. La fraternitat ens pot salvar i conduir cap a la pau".4. Sobre la taula de diàleg: "Tinc molta esperança perquè es pugui avançar en aquest camí, per aixecar aquests murs. Amb el diàleg i una bona voluntat podrem avançar en entendren's uns i altres. Hem de donar temps i confiança a aquesta taula de diàleg"5. Sobre si ha pogut visitar els presos polítics: "No, però hem tingut contactes amb intermediaris".6. Sobre la relació amb el govern de Sánchez: "La relació que hauríem de tenir, i la que desitjo, és de respecte i col·laboració. Això no vol dir que en algunes coses no coincidirem. Sempre en el respecte i no en la confrontació".7. Sobre l'educació del govern espanyol: "Els responsables de l'ensenyament són els pares i aquests poden escollir la moral, això s'ha de respectar. Un pacte escolar seria molt important".8. Sobre l'assignatura de religió: "Hi donarem suport perquè els pares ho volen i nosaltres sempre donarem suport als pares".9. Sobre les dones creients i feministes: "El Papa Francesc ha obert les portes de la presència de les dones en àmbits de molta responsabilitat, com a la secretaria d'Estat del Vaticà. Poc a poc. Anem avançant en aquest camí, en el reconeixement del dret de les dones".L'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, ha estat elegit nou president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) , en substitució del també cardenal Ricardo Blázquez, que ha esgotat el seu mandat. L'elecció d'Omella semblava de fa dies l'opció més probable i alhora la que estava més en sintonia amb el camí traçat pel Papa Francesc.havia explicat les possibilitats d'aquesta elecció fa un mes.L'elecció d'Omella té transcendència perquè suposa l'enfortiment del corrent més obert del catolicisme en una plaça tan important com la de l'episcopat espanyol. I això en un moment en què s'han visualitzat divisions sensibles en el cim mateix del Vaticà entorn algunes posicions de l'actual Papa, com la seva obertura envers els catòlics divorciats o la seva defensa dels refugiats i els immigrants. L'arribada d'Omella al capdamunt de l'estructura de poder eclesial envia molts senyals. Veiem-ne alguns.

