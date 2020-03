Detinguts cinc lladres que robaven en cases on deixaven marcadors

Els Mossos van detenir el passat dijous, 27 de febrer, cinc homes d'edats compreses entre 63 i 23 i veïns de Barcelona i de Rubí com a presumptes autors amb força en domicilis, receptació i delicte de pertinença a un grup criminal.La investigació per part dels agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Rubí es va iniciar el novembre de 2019, quan es va detectar un increment dels robatoris amb força a domicili, amb el mateix modus operandi: els lladres col·locaven un fil de llana com a marcador a la porta del domicili i un cop havien comprovat que ningú hi entrava, hi accedien amb el mètode bumping.El grup estava molt ben organitzat, ja que mentre una part dels membres investigats es dedicaven a cometre els robatoris, altres venien les joies sostretes a establiments de compravenda d'or i de joies.El grup, a més, era molt actiu, i tenia una àmplia mobilitat, tal com van comprovar els agents de la Divisió d'Investigació Criminal que es van unir a la investigació durant el mes de febrer. Així, es va constatar que havien participat en com a mínim divuit robatoris a les localitats de Rubí, Sant Cugat, Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Terrassa i Mataró.En els dies posteriors els agents van aconseguir identificar dotze membres d'aquest grup criminal organitzat amb diferents graus de participació, ja sigui com a autors materials dels robatoris o del delicte de receptació.Les entrades realitzades a les localitats de Rubí i Barcelona el passat dia 27 que van permetre la detenció de 5 membres del grup també van permetre recuperar una gran quantitat d'objectes que els incriminaven en el robatori dels objectes i en la seva venda posterior, per un valor superior als 20.000€.El dia 29 els arrestats van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Rubí, que va decretar l'ingrés a presó per 3 dels detinguts, i llibertat amb càrrecs per als altres dos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor