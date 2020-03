El mètode quasi indetectable que utilitzen els lladres per saber si hi ha algú a casa

Saps què són els marcadors? Si t'has trobat aquests plàstics al marc de la teva porta o a la d'un veí, truca'ns al @112 pic.twitter.com/3OIsPKTdGj — Mossos (@mossos) February 16, 2020

L'últim cas notificat ha sigut a Terrassa , on cinc persones han acabat detingudes, però passa gairebé a diari. Els lladres utilitzen un mètode gairebé imperceptible per saber si hi ha algú a casa o no. Fa temps que les autoritats el coneixen, però és gairebé impossible de preveure. Les operacions policials per acabar aquesta activitat delictiva són sempre a posteriori, quan ja s'ha produït el robatori.Petits trossets de plàstics col·locats al marc de la porta. Tan petits, que són gairebé indetectables o que, directament, són ignorats. Això són els marcadors, una de les tècniques que utilitzen els lladres per saber si hi ha algú a casa i poder entrar-hi a robar.La lògica que hi ha al darrera, segons expliquen els Mossos d'Esquadra en un vídeo, és la de posar el plàstic a la porta i tornar després d'uns dies. En cas que el marcador sigui a terra, vol dir que algú ha entrat a la casa. Per tant, hi ha activitat. Si no ha caigut, vol dir que fa dies que no hi ha moviment. És llavors quan, confirmat que hi ha via lliure, passen a l'acció. Una tècnica que també empren, de manera semblant, amb fils de cola d'enganxar.La recomanació dels agents és que, davant d'aquests casos, es truqui al 112 i se n'informi, per ajudar a prevenir altres robatoris.

